«Барселона» и «Ювентус» сыграют в матче футбольной Лиги чемпионов

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Финалисты Лиги чемпионов 2015 года являются главными фаворитами группы D, где также выступают греческий «Олимпиакос» и португальский «Спортинг». Два года назад «Барселона» победила со счетом 3:1 и завоевала свой последний титул в Лиге чемпионов, «Ювентус» прошлой весной взял реванш. Испанский клуб на предыдущей стадии совершил чудо в серии с французским «Пари Сен-Жермен» (0:4, 6:1), однако гостевое поражение от «Ювентуса» со счетом 0:3 «Барселона» отыграть уже не сумела. После еврокубковой неудачи объявил о своем уходе по завершении сезона наставник «Барселоны» Луис Энрике.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа D, 12.09.2017, 21:45 -:- Барселона Ювентус

Летом «Барселона» потеряла одного из своих лидеров Неймара, а в матчах за Суперкубок Испании по всем статьям уступила «Реалу». Однако чемпионат Испании «Барселона» начала успешно, одержав три победы при разности мячей 9:0. В субботу «Барселона» в городском дерби разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0, три мяча забил Лионель Месси. Во втором тайме на поле вышли главные новички «Барселоны» — Усман Дембеле и Паулиньо.

«Ювентус», в отличие от «Барселоны», образец стабильности в европейском футболе, хотя и в туринском клубе летом не обошлось без скандала — покинул команду и перебрался в «Милан» защитник Леонардо Бонуччи. Пока в итальянском чемпионате «Ювентус» также не терял очков, в субботу разгромив «Кьево» со счетом 3:0. Очередной, уже пятый в трех турах, мяч забил Пауло Дибала, который является партнером Месси в сборной Аргентины.

Все матчи тура, в том числе и встреча на «Камп Ноу» в Барселоне, стартуют в 21:45 мск. Главный арбитр — Дамир Скомина из Словении. В другом матче группы в греческом Пирее сыграют «Олимпиакос» и «Спортинг», которым, скорее всего, придется бороться за третье место и путевку в Лигу Европы.

«Атлетико» в Риме

В первом же туре состоится один из ключевых матчей в группе С — в итальянской столице «Рома» сыграет с испанским «Атлетико» из Мадрида. Жребий командам не благоволил, учитывая, что в группе также выступает чемпион Англии «Челси», и матч в Риме может иметь ключевое значение в итоговой расстановке команд.

«Рома», которую летом вместо Лучано Спаллетти возглавил бывший наставник «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо, в субботу неожиданно осталась без игровой практики — матч чемпионата Италии с «Сампдорией» был отменен из-за погодных условий в Генуе. При этом римляне в единственном домашнем матче сезона проиграли на своем поле «Интеру» (1:3), несмотря на гол лучшего бомбардира клуба Эдина Джеко.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа C, 12.09.2017, 21:45 -:- Рома Атлетико

«Атлетико» в субботу в чемпионате Испании довольствовался ничьей в гостях с «Валенсией» (0:0). На мадридский клуб был наложен запрет на трансферы, усилиться летом «матрасники» не сумели, однако руководству удалось сохранить всех лидеров и продлить контракт с аргентинским тренером Диего Симеоне. Так что «Атлетико» вновь можно считать одним из фаворитов Лиги чемпионов — два года назад мадридцы в финале уступили «Реалу».

В другом матче группы «Челси» примет аутсайдера — азербайджанский «Карабах», который стал первым представителем страны в основном турнире Лиги чемпионов.

В группе D первый матч за «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов проведет Неймар, который в чемпионате Франции в четырех матчах забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Парижане сыграют в Глазго с «Селтиком», который год назад занял в группе последнее место, а «Барселоне» в стартовом матче проиграл со счетом 0:7. В другом матче немецкая «Бавария» примет бельгийский «Андерлехт». В группе В очевидны два фаворита, и ПСЖ с «Баварией» должны на старте подтвердить свой статус.

Еще два матча вторника пройдут в группе А, где, в частности, в Лиссабоне «Бенфика» примет московский ЦСКА. Матчи в остальных четырех группах состоятся в среду.