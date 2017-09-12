ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов

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ЦСКА начинает выступление в основной стадии главного еврокубкового турнира на стадионе «Да Луш» в городе, где армейцы 12 лет назад выиграли свой главный трофей — Кубок УЕФА. Пусть даже памятный финал против португальского «Спортинга» состоялся на другом стадионе — «Жозе Алваладе», где выступает соперник «Бенфики» по лиссабонскому дерби.

Гранд португальского футбола «Бенфика» рекордные 36 раз выигрывала чемпионат страны, побеждая и на протяжении четырех предыдущих сезонов. «Бенфика» традиционно зарабатывает большие деньги на продаже игроков в более богатые клубы, но при этом состав команды остается достаточно сильным для того, чтобы быть конкурентоспособным и в Лиге чемпионов. В отличие от ЦСКА, который с 2012 года не пробивался в плей-офф, «Бенфика» за последние пять лет дважды (2012, 2016) играла в ¼ финала Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне в 1/8 финала уступила немецкой «Боруссии» из Дортмунда.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 -:- Бенфика ЦСКА

В нынешнем чемпионате Португалии «Бенфика» в пяти турах один раз сыграла вничью, уступая пока идущим без потерь «Порту» и «Спортингу». По традиции «Бенфика» усилилась малоизвестными молодыми футболистами, которых надеется впоследствии довести до уровня суперклубов. Как это произошло с голкипером Эдерсоном, летом проданным в английский «Манчестер Сити», защитниками Нелсоном Семеду (ушел в «Барселону») и Виктором Линделефом (в «Манчестер Юнайтед»).

Из новичков команды следует отметить форварда сборной Швейцарии Хариса Сеферовича, а также двух арендованных бразильцев — Дугласа из «Барселоны» и Габриэла Барбозу из итальянского «Интера». В пятницу «Бенфика» на своем поле не без труда победила новичка португальской элиты «Портимоненси» — 2:1, с пенальти отличился бразилец Жонас, еще один мяч провел защитник Андре Алмейда. С шестью голами Жонас лидирует в споре бомбардиров португальского чемпионата.

Гончаренко опасается Жонаса

ЦСКА в чемпионате России также играл в пятницу, со счетом 1:0 в гостях победив пермский «Амкар». Победный мяч забил юный форвард Тимур Жамалетдинов, которому Виктор Гончаренко впервые в сезоне доверил место в основном составе. Если у «Бенфики» на старте сезона форварды Жонас и Сеферович уже забили восемь мячей на двоих, то нападение ЦСКА пока стабильностью не отличается. Сильнейшей линией ЦСКА продолжает оставаться оборона под командованием вратаря Игоря Акинфеева, хотя в матчах Лиги чемпионов она нередко оказывается несостоятельной.

Отдых в пермском матче получили Виктор Васин, Георгий Щенников и Бибрас Натхо, причем Щенников в Лиссабоне сыграет наверняка, учитывая, что в Москве остался другой левый защитник — Кирилл Набабкин. По словам Гончаренко, все остальные футболисты готовы выйти на поле, хотя белорусский специалист и отметил, что 20-летнему автору победного гола в Перми Жамалетдинову и рано играть в основном составе в матче Лиги чемпионов.

Гончаренко в составе соперника отметил 33-летнего Жонаса, который за три сезона и начало нынешнего забил 71 мяч в чемпионате Португалии, и быстрые фланги, где обычно выступают аргентинцы Эдуардо Сальвио и Франко Серви.

Плохо дома, надежно в Европе

После девяти туров чемпионата России ЦСКА идет на четвертом месте, на пять очков отставая от лидирующего «Зенита». В национальном первенстве ЦСКА пропустил девять мячей, хотя во встречах квалификации Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК и швейцарским «Янг Бойз» ворота армейцев оставались «сухими».

Матч между «Бенфикой» и ЦСКА начнется в 21:45 мск. Главный арбитр — Антонио Ундиано Мальенко из Испании.

В это же время «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Базеля». Английский клуб под руководством Жозе Моуринью считается фаворитом группы, тогда как команды из Португалии, России и Швейцарии должны побороться за вторую путевку в 1/8 финала.

Во вторник пройдут матчи Лиги чемпионов еще в трех группах. Восемь матчей состоятся в среду, в этот день чемпион России «Спартак» проведет гостевую встречу со словенским «Марибором».