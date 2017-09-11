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11 сентября 2017, 22:11 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Диего Симеоне: Задача «Атлетико» — выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

Главный тренер <span class=error>Атлетико</span> Диего <span class=error>Симеоне</span> поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против <span class=error>Ромы</span>. Увеличить
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— У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом, осталось в прошлом. Завтра начинается новый поход, и мы им восхищены. Знаю, что «Рома» — прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол.

«Рома» здорово атакует флангами, и ее футболисты очень техничны. Я верю в будущее «Атлетико». Цели становятся все смелее. У нас кипит жизнь, и наша задача — выиграть Лигу чемпионов, — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.

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