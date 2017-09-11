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11 сентября 2017, 21:57 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Массимилиано Аллегри: Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Главные тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Увеличить
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— Завтра мы увидим восхитительный футбольный матч. Я всегда говорю, что каждый сезон футбол отличается от предыдущего. Сезон будет длинным и двигаться по этой дистанции надо постепенно. В плане физики мы еще не вышли на пик, мы только начинаем. Наша цель — дожить до марта и продолжать к тому времени борьбу во всех трех турнирах. В этом сезоне у нас в команде произошли изменения. Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов, — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.

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