Массимилиано Аллегри: Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Завтра мы увидим восхитительный футбольный матч. Я всегда говорю, что каждый сезон футбол отличается от предыдущего. Сезон будет длинным и двигаться по этой дистанции надо постепенно. В плане физики мы еще не вышли на пик, мы только начинаем. Наша цель — дожить до марта и продолжать к тому времени борьбу во всех трех турнирах. В этом сезоне у нас в команде произошли изменения. Вместе с «Реалом» «Барселона» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов, — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч состоится 12 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter