Словенский тренер назвал «Спартак» худшим клубом группы в Лиге чемпионов

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Шимунджа заявил в интервью изданию Delo.si, что у «Марибора», первого соперника «Спартака» в Лиге чемпионов, шансы на выход из группы выше, чем у московского клуба.

«Без сомнения, “Спартак” — слабейший клуб в этой группе. Он слабо стартовал в домашнем чемпионате, он сейчас действует неуверенно и он действует неубедительно. Но он все еще чемпион своей страны, который в прошлом сезоне оказался лучше самого сильного и богатого клуба страны “Зенита”. Для “Спартака” сейчас очень важный момент, но в Мариборе всем было непросто, вне зависимости от статуса и репутации клуба», — сказал Шимунджа.

Шимунджа руководил «Марибором» с 2013 по 2015 годы. С 2017 года он возглавляет словенский клуб «Мура».

«Спартак» проведет первый матч в Лиге чемпионов против «Марибора» в гостях. Игра состоится 13 сентября, в 21:45 по московскому времени.

Также в группе E сыграют «Севилья» и «Ливерпуль». Во втором туре «Спартак» дома примет «Ливерпуль», а завершит первый круг домашним матчем против «Севильи».

В последний раз «Спартак» выступал в Лиге чемпионов в сезоне 2012/2013 годов. Тогда команда вылетела с турнира после группового этапа. В группе с «Барселоной», «Селтиком» и «Бенфикой» москвичи набрали три очка и заняли последнее место.