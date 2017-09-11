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11 сентября 2017, 20:33 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гончаренко: Все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с «Бенфикой»

ЛИССАБОН /Португалия/, 11 сентября. /ТАСС/. Все игроки московского футбольного клуба ЦСКА готовы сыграть в матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в Лиссабон не прилетел только защитник Кирилл Набабкин. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Первая встреча группового этапа Лиги чемпионов пройдет на арене «Эштадиу да Луш» во вторник. Начало — 21:45 мск.

«Все, кто прилетел, готовы на 100 процентов, за исключением Набабкина, который по определенным причинам остался дома», — сказал Гончаренко.

«Может ли Тимур Жамалетдинов выйти в стартовом составе? Надо понимать, что для молодых футболистов (Жамалетдинову 20 лет — прим. ТАСС) достаточно большая ответственность выходить в Лиге чемпионов в “старте”, но я не исключаю его появления на поле», — отметил тренер.

По словам тренера, португальский клуб имеет очень сильный состав, но особую опасность для ЦСКА представляет нападающий Жонас и фланги соперника.

«Жонас для нас очень опасен, потому что он забил уже очень много голов за “Бенфику”. Также мы знаем, что у команды очень быстрые фланги. Вообще, мы достаточно хорошо изучили соперника, но вопрос в том, как эти знания использовать. В предыдущем сезоне, как и в этом, из “Бенфики” ушло много игроков, но это не влияет ни на что, потому что состав соперника и так очень сильный», — отметил Гончаренко.

«У нас достаточно сильная и ровная группа, где фаворитами является “Манчестер Юнайтед”, потому что это Английская премьер-лига, этот клуб хорошо усилился. Остальные соперники разыграют между собой места в группе», — сказал специалист. В группе А также выступает швейцарский «Базель».

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