Гончаренко: все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с "Бенфикой"

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Первая встреча группового этапа Лиги чемпионов пройдет на арене «Эштадиу да Луш» во вторник. Начало — 21:45 мск.

«Все, кто прилетел, готовы на 100 процентов, за исключением Набабкина, который по определенным причинам остался дома», — сказал Гончаренко.

«Может ли Тимур Жамалетдинов выйти в стартовом составе? Надо понимать, что для молодых футболистов (Жамалетдинову 20 лет — прим. ТАСС) достаточно большая ответственность выходить в Лиге чемпионов в “старте”, но я не исключаю его появления на поле», — отметил тренер.

По словам тренера, португальский клуб имеет очень сильный состав, но особую опасность для ЦСКА представляет нападающий Жонас и фланги соперника.

«Жонас для нас очень опасен, потому что он забил уже очень много голов за “Бенфику”. Также мы знаем, что у команды очень быстрые фланги. Вообще, мы достаточно хорошо изучили соперника, но вопрос в том, как эти знания использовать. В предыдущем сезоне, как и в этом, из “Бенфики” ушло много игроков, но это не влияет ни на что, потому что состав соперника и так очень сильный», — отметил Гончаренко.