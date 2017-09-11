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11 сентября 2017, 20:34 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Фернандес: Матч с «Бенфикой» будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победы

ЛИССАБОН /Португалия/, 11 сентября. /ТАСС/. Матч Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» будет очень непростым и серьезным для московского ЦСКА, но армейцы сделают все возможное, чтобы победить. Об этом на пресс-конференции заявил защитник армейцев Марио Фернандес.

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Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА пройдет на арене «Эштадиу да Луш» во вторник. Начало — 21:45 мск.

«Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, но мы сделаем все от нас зависящее [чтобы победить]. “Бенфика” — очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру», — сказал Фернандес.

В текущем сезоне ЦСКА после девяти туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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Новости Еврокубков

Гончаренко: Все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с «Бенфикой»

Гончаренко: Все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с «Бенфикой»

ЛИССАБОН /Португалия/, 11 сентября. /ТАСС/. Все игроки московского футбольного клуба ЦСКА готовы сыграть в матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в Лиссабон не прилетел только защитник Кирилл Набабкин. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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