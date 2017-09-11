Фернандес: Матч с «Бенфикой» будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победы

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Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА пройдет на арене «Эштадиу да Луш» во вторник. Начало — 21:45 мск.

«Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, но мы сделаем все от нас зависящее [чтобы победить]. “Бенфика” — очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру», — сказал Фернандес.

В текущем сезоне ЦСКА после девяти туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.