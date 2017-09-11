Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30971971/
11 сентября 2017, 20:37 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Вальверде: «Барселона» — «Ювентус» — матч двух самых мощных команд в Европе

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (12 сентября).

Главный тренер Барселоны <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с <span class=error>Ювентусом</span> (12 сентября). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Юве» — мощная команда, и никому не надо напоминать, что в прошлом розыгрыше она выбила «Барселону». «Ювентус» хорошо выходит с мячом вперёд и здорово оказывает высокий прессинг. Его форварды знают, как создавать опасные моменты, когда действуют сообща. Нас ждёт матч двух самых мощных команд в Европе, — цитирует тренера сайт УЕФА.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Фернандес: Матч с «Бенфикой» будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победы

Фернандес: Матч с «Бенфикой» будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победы

ЛИССАБОН /Португалия/, 11 сентября. /ТАСС/. Матч Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» будет очень непростым и серьезным для московского ЦСКА, но армейцы сделают все возможное, чтобы победить. Об этом на пресс-конференции заявил защитник армейцев Марио Фернандес.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп