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«Юве» — мощная команда, и никому не надо напоминать, что в прошлом розыгрыше она выбила «Барселону». «Ювентус» хорошо выходит с мячом вперёд и здорово оказывает высокий прессинг. Его форварды знают, как создавать опасные моменты, когда действуют сообща. Нас ждёт матч двух самых мощных команд в Европе, — цитирует тренера сайт УЕФА.