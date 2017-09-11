Вальверде: «Барселона» — «Ювентус» — матч двух самых мощных команд в Европе
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (12 сентября).
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«Юве» — мощная команда, и никому не надо напоминать, что в прошлом розыгрыше она выбила «Барселону». «Ювентус» хорошо выходит с мячом вперёд и здорово оказывает высокий прессинг. Его форварды знают, как создавать опасные моменты, когда действуют сообща. Нас ждёт матч двух самых мощных команд в Европе, — цитирует тренера сайт УЕФА.
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