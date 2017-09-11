Глава УЕФА: Нужно выгнать «ПСЖ» из еврокубков, если хочу популярности

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Глава УЕФА Александер Чеферин в разговоре с представителями европейских клубов допустил, что расследование кончится именно таким наказание, и заявил, что ему придется проявить твердость. Об этом сообщает L’Equipe.

«Если я хочу быть таким популярным, как Мишель Платини, то, я знаю, я должен исключить “ПСЖ” из еврокубков», — цитирует Чеферина французское издание. При этом L’Equipe предположила, что речь идет о шутке, и Чеферин не обсуждал всерьез исключение столичного клуба из еврокубков, а лишь сказал то, что хотели от него услышать представители Ассоциации европейских клубов.

Чеферин на пресс-конференции на прошлой неделе объявил, что закон одинаков для всех и УЕФА не побоится никого наказать, если выяснится, что правила все же были нарушены. При этом Чеферин признал, что правила финансового fair play надо менять, потому что они не работают так, как было задумано.

«Правила финансового fair play должны были работать на стабильность в футболе, и какое-то время они были эффективны. Но времена изменились. Теперь нам надо скорректировать и модернизировать эти правила с тем, чтобы уравнять клубы. Сейчас разрыв между большими и маленькими клубами становится все больше, в то время как финансовый fair play должен был способствовать уменьшению этого разрыва. Не думаю, что мы остановим этот процесс, но мы могли бы хотя бы замедлить его. И нам надо действовать уже сейчас», — сказал Чеферин.

УЕФА начал расследование в отношении «Пари Сен-Жермен» после того, как французский клуб потратил более €400 млн во время трансферной кампании. При этом «ПСЖ» официально заявил, что правила финансового fair play не нарушал и заранее информировал УЕФА обо всех готовящихся трансферах, хотя и не обязан был этого делать. По словам французов, у УЕФА претензий к клубу не было.