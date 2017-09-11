Глава УЕФА: Нужно выгнать «ПСЖ» из еврокубков, если хочу популярности
УЕФА продолжает расследовать дело в отношении «Пари Сен-Жермен», который обвиняется в нарушении финансового Fair play. Одним из вариантов наказания может быть исключение французского клуба из еврокубков.
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Глава УЕФА Александер Чеферин в разговоре с представителями европейских клубов допустил, что расследование кончится именно таким наказание, и заявил, что ему придется проявить твердость. Об этом сообщает L’Equipe.
«Если я хочу быть таким популярным, как Мишель Платини, то, я знаю, я должен исключить “ПСЖ” из еврокубков», — цитирует Чеферина французское издание. При этом L’Equipe предположила, что речь идет о шутке, и Чеферин не обсуждал всерьез исключение столичного клуба из еврокубков, а лишь сказал то, что хотели от него услышать представители Ассоциации европейских клубов.
Чеферин на
«Правила финансового fair play должны были работать на стабильность в футболе, и
УЕФА начал расследование в отношении «Пари Сен-Жермен» после того, как французский клуб потратил более €400 млн во время трансферной кампании. При этом «ПСЖ» официально заявил, что правила финансового fair play не нарушал и заранее информировал УЕФА обо всех готовящихся трансферах, хотя и не обязан был этого делать. По словам французов, у УЕФА претензий к клубу не было.
Руководство Федерации футбола Франции, в свою очередь, заявило, что принцип финансового fair play применяется избирательно и из больших клубов УЕФА предъявил претензии только к «ПСЖ». «Финансовый fair play помогает контролировать счета клубов, но разве
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