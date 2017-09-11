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11 сентября 2017, 19:38 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

СМИ: «Спартак» отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧ

ТАСС, 11 сентября. Московский «Спартак» решил не проводить официальную предыгровую тренировку перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с командой «Марибор» из одноименного города. Об этом сообщает словенский портал Siol.

СМИ: Спартак отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧ - Фото Увеличить
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По информации портала, красно-белые прилетят в Словению во вторник в 18 часов по местному времени. Предыгровую тренировку футболисты «Спартака» проведут в Москве.

Игра пройдет в среду в Мариборе, начало — в 21:45 мск.

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