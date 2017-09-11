СМИ: «Спартак» отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧ
ТАСС, 11 сентября. Московский «Спартак» решил не проводить официальную предыгровую тренировку перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с командой «Марибор» из одноименного города. Об этом сообщает словенский портал Siol.
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По информации портала,
Игра пройдет в среду в Мариборе, начало — в 21:45 мск.
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