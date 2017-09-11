ЦСКА не выиграет, «Спартак» возьмет очки. Обсуждаем шансы в Лиге чемпионов
Накануне игр российских клубов в Лиге чемпионов «Советский спорт» поинтересовался у экспертов их прогнозами на предстоящие матчи.
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Юрий Лайзанс,
— Играть армейцам в Лиссабоне будет не просто. «Бенфика» — очень сильная команда, которая постоянно борется за чемпионство. Думаю, ЦСКА сыграет вторым номером и станет ждать свои шансы на контратаке. Самое главное — не дать сопернику забить быстрый гол, иначе будет очень сложно отыграться. Я болельщик ЦСКА и буду очень сильно переживать за команду.
Что касается «Спартака», то
Андрей Каряка —
— Я смотрел матч ЦСКА с «Янг Бойз». Судить армейцев о готовности в Лиге чемпионов по этой игре я бы не стал: с «Бенфикой» все будет абсолютно иначе. При этом я считаю, что ЦСКА находятся в неплохой форме. Они могут показать достойную игру и даже выиграть.
По матчу «Марибор» — «Спартак»? «Спартак» давно не играл в Лиге чемпионов. И я думаю, что основная мотивация
Руслан Нигматуллин —
— Любой матч в Лиге чемпионов — это праздник для наших болельщиков. Для ЦСКА игры в этом турнире вошли в привычку, и им не надо объяснять, как надо морально готовиться к матчам. Конкретно по игре могу сказать, что в Лиссабоне на поле выйдет команда очень приличного, но в то же время и не запредельного уровня. У армейцев есть в составе футболисты, которые играли против португальского «Спортинга» в финале Кубка УЕФА и выигрывали. В процентном отношении «Бенфика» — 55, армейцы — 45. И то потому, что родные стены и огромная армия фанатов будут поддерживать «Бенфику». Я ставлю на ничью. Добавлю, что, скорее всего, португальцы понесутся сломя голову на первых же минутах. И если ЦСКА не пропустит в первые 20 минут, то чуть подуставших соперников можно будет поймать на контратаке.
«Бенфика» отлично работает на трансферном рынке. Им поразительно удается выискивать таланты, раскручивать их и удачно продавать. При этом, сама команда не теряет ничего, взамен ушедшим появляются еще игроки.
Если говорить о «Марибор» — «Спартак», то здесь расклад полностью равный, несмотря на то, что игра также выездная. Но я считаю, что у «Спартака» подбор игроков лучше.
Сергей Юран —
— ЦСКА придется не просто туго в Лиссабоне, а очень туго.
По матчу «Марибор» — «Спартак» могу сказать, что однозначного фаворита в этой игре нет. От прошлогоднего «Спартака» мало что осталось, а нынешний играет нестабильно. Ребята вроде те же, а игры прошлогодней нет. Но я верю, что футболисты «Спартака» —
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