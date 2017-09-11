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11 сентября 2017, 18:09 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты «Ювентуса» Кьеллини, Манджукич и Хёведес пропустят матч ЛЧ с «Барселоной»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Защитники Джорджо Кьеллини и Бенедикт Хёведес, а также нападающий Марио Манджукич не помогут туринскому «Ювентусу» в матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», сообщается на официальном сайте итальянской команды.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Защитники <span class=error>Джорджо</span> Кьеллини и Бенедикт Хёведес а также нападающий <span class=error>Марио</span> Манджукич не помогут туринскому <span class=error>Ювентусу</span> в матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской Барселоной сообщается на официальном сайте итальянской команды. Увеличить
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Кьеллини получил повреждение, находясь в расположении сборной Италии, а Манджукич был заменен в концовке матча третьего тура серии А с «Кьево» (3:0) в субботу.

Кьеллини, Хёведес и Манджукич не вошли в список игроков «Юве», которые отправились на игру в Испанию. Кроме того, встречу пропустят полузащитники Клаудио Маркизио и Сами Хедира, которые восстанавливаются после травм.

Матч группы D «Барселона» — «Ювентус» пройдет во вторник на стадионе «Камп Ноу».

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