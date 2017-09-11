Футболисты «Ювентуса» Кьеллини, Манджукич и Хёведес пропустят матч ЛЧ с «Барселоной»

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Кьеллини получил повреждение, находясь в расположении сборной Италии, а Манджукич был заменен в концовке матча третьего тура серии А с «Кьево» (3:0) в субботу.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа D, 12.09.2017, 21:45 -:- Барселона Ювентус

Кьеллини, Хёведес и Манджукич не вошли в список игроков «Юве», которые отправились на игру в Испанию. Кроме того, встречу пропустят полузащитники Клаудио Маркизио и Сами Хедира, которые восстанавливаются после травм.

Матч группы D «Барселона» — «Ювентус» пройдет во вторник на стадионе «Камп Ноу».