Футболисты «Ювентуса» Кьеллини, Манджукич и Хёведес пропустят матч ЛЧ с «Барселоной»
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Защитники Джорджо Кьеллини и Бенедикт Хёведес, а также нападающий Марио Манджукич не помогут туринскому «Ювентусу» в матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», сообщается на официальном сайте итальянской команды.
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Кьеллини получил повреждение, находясь в расположении сборной Италии, а Манджукич был заменен в концовке матча третьего тура серии А с «Кьево» (3:0) в субботу.
Кьеллини, Хёведес и Манджукич не вошли в список игроков «Юве», которые отправились на игру в Испанию. Кроме того, встречу пропустят полузащитники Клаудио Маркизио и Сами Хедира, которые восстанавливаются после травм.
Матч группы D «Барселона» — «Ювентус» пройдет во вторник на стадионе «Камп Ноу».
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