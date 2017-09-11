Сербы рассудят матч «Астаны» и «Вильярреала»
Главным арбитром встречи групповой стадии Лиги Европы «Вильярреал» — «Астана», назначен сербский арбитр Срджан Йованович.
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На линиях ему будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр: Боян Банович. Дополнительные арбитры: Лазар Лукич и Зоран Широки. Поединок первого тура группы А, состоится в ближайший четверг. Начало матча в 23:00 по столичному времени. В другом матче квартета, который пройдет в Праге встретятся чешская «Славия» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив). Стоит напомнить, что «Астана» играла против испанского клуба в розыгрыше Лиги Европы 2014/15. Тогда, в раунде
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