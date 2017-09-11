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11 сентября 2017, 17:57 | Футбол: Еврокубки | Prosports.kz

Сербы рассудят матч «Астаны» и «Вильярреала»

Главным арбитром встречи групповой стадии Лиги Европы «Вильярреал» — «Астана», назначен сербский арбитр Срджан Йованович.

Главным арбитром встречи групповой стадии Лиги Европы Вильярреал — <span class=error>Астана</span> назначен сербский арбитр <span class=error>Срджан</span> <span class=error>Йованович</span>. Увеличить
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На линиях ему будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр: Боян Банович. Дополнительные арбитры: Лазар Лукич и Зоран Широки. Поединок первого тура группы А, состоится в ближайший четверг. Начало матча в 23:00 по столичному времени. В другом матче квартета, который пройдет в Праге встретятся чешская «Славия» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив). Стоит напомнить, что «Астана» играла против испанского клуба в розыгрыше Лиги Европы 2014/15. Тогда, в раунде плей-офф квалификации турнира столичный коллектив потерпел два поражения от «желтой субмарины» — 0:3 дома и 0:4 на выезде.

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Денис Черышев может сыграть с «Астаной»

Денис Черышев может сыграть с «Астаной»

Как пишет Mundo Deportivo, российский полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев может подойти к матчу группового этапа Лиги Европы с «Астаной» в боевой готовности, сообщает Sports.kz.
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