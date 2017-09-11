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11 сентября 2017, 17:51 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Президент УЕФА пообещал исключить ПСЖ из еврокубков

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что накажет французский «Пари Сен-Жермен», если клуб действительно нарушил правила финансового fair play. Об этом он сообщил L’Equipe.

За переход Неймара из Барселоны ПСЖ заплатил 222 миллиона евро. Увеличить
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«Если вина ПСЖ будет доказана, я буду должен исключить этот клуб из еврокубков. Мы не побоимся наказать ПСЖ. Никто не может быть выше закона», — сказал Чеферин.

1 сентября УЕФА открыл расследование в отношении французского клуба. Подозрение у представителей союза вызвала деятельность ПСЖ на трансферном рынке минувшим летом. Парижане подписали контракт с нападающим Неймаром, заплатив за него «Барселоне» 222 миллиона евро.

Также «Пари Сен-Жермен» арендовал у «Монако» форварда Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов, чтобы обойти правила финансового fair play.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини ввел правило финансового fair play в 2012 году. Согласно этой норме, европейские клубы не имеют права тратить больше, чем зарабатывают. В 2016 году общая сумма заработанных ПСЖ денег составила порядка 480 миллионов евро.

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