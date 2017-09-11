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11 сентября 2017, 15:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Асенсио может пропустить матч «Реал» — АПОЭЛ в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Марко Асенсио может не сыграть против кипрского клуба АПОЭЛ в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий Реала Марко Асенсио может не сыграть против кипрского клуба АПОЭЛ в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Сегодня, 11 сентября, мадридцы провели тренировку, однако Асенсио в общей группе не было. Об этом говорится на официальном сайте «Реала».

В то время как общая группа работала на поле, Асенсио тренировался в тренажёрном зале. Не принимал участия в тренировке и Карим Бензема. Француз получил травму в матче с «Леванте» (1:1) и продолжает восстанавливаться.

Матч «Реал» — АПОЭЛ состоится 13 сентября. Начало — в 21:45 мск.

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