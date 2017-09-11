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11 сентября 2017, 0:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Игроки «Бенфики» Фейса и Жонас могут пропустить матч с ЦСКА из-за травм

«Бенфика», которая является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче с «армейцами» может остаться без двух игроков, информирует А Вola.

Полузащитник Любомир Фейса испытывает проблемы с правой ногой, его шансы выйти на поле невысоки. Нападающего Жонаса беспокоит колено, но он надеется помочь команде в матче с ЦСКА.

«Бенфика» сыграет с ЦСКА в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Лиссабоне 12 сентября.

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