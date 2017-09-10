ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту!

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В воскресенье ЦСКА утренним рейсом вылетел из аэропорта «Шереметьево» в Лиссабон. Основной состав не досчитался только Кирилла Набабкина, о причинах отсутствия которого будет объявлено в понедельник на пресс-конференции. Теперь уже с 200-процентной уверенностью, пожалуй, можно утверждать, что слева в обороне против «Бенфики» сыграет один из лучших снайперов армейцев в этом сезоне Георгий Щенников.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 -:- Бенфика ЦСКА

Полет прошел в штатном режиме. Кто-то спал, кто-то рубился в карты, кто-то смотрел сериалы. А Сергей Овчиннников почти все пять часов с небольшими перерывами рассказывал байки из своего игроцкого прошлого и вспоминал время, проведенное в столице Португалии. «Босс», напомним, 20 лет назад защищал цвета «Орлов».

Самое интересное со знаком «минус» ждало москвичей уже по прибытии в столицу Португалии. Путь от входа в аэропорт до паспортного контроля занял без малого два (!) часа. Казалось, что путешествие по извилистому живому коридору не закончится никогда. Медвежью услугу армейцам оказали представители азиатских стран, шествовавшие впереди процессии и серьезно тормозившие продвижение вперед. Позже работники аэропорта объяснили, что ЦСКА просто-напросто не повезло. В одно и то же время прибыло 12 рейсов, а людей, проверяющих паспорта банально не хватило…

Вряд ли такая аргументация могла устроить красно-синих. Все чаще звучали грустные шутки: так и на обед недолго опоздать, а ведь вечером еще тренировка… Армейцы к этому времени разделились на «кружки по интересам». Головин общался с Помазуном, Чалов с Кучаевым, Березуцкий, понятное дело, с Березуцким. Братья чередовали серьезные разговоры с фразами, уже ушедшими в народ: «Простите, извините, я играл в «Зените». А вот Оланаре держался обособленно, выглядел ушедшим в себя. Похоже, фактурному нигерийцу так и не удалось адаптироваться в старой-новой команде.

Зато в роли человека-оркестра выступил Витинью. Бразилец, видно, полностью освоился в коллективе. Пару раз задорно щелкнул по носу своих одноклубников (не будем называть фамилии его жертв) и заливисто смеялся. «Это же наша классическая “фишка”, а ты опять на нее попался!» — расшифровал его восторг переводчик клуба Максим Головлев.

А когда Витинью узнал, что корреспонденту «СЭ» не удалось взять интервью перед игрой у Понтуса Вернблума, сочувственно покачал головой.

— Это сложное звено, — сказал форвард.

— Ему не нравится давать интервью? — поинтересовался я у южноамериканца.

— Ему вообще ничего не нравится, — вновь расплылся в белоснежной улыбке Витинью.

Однако, как выяснилось позже, хмурый швед вместе с Георгием Милановым оказался гораздо расторопнее весельчака Витинью и компании, умудрившись за считанные минуты пройти бесконечный коридор и не попасть в «пробку».

Остальным же пришлось изрядно помучиться, прежде чем сесть в автобус и доехать до свой гостиницы. «Мариу, ну ладно мы. Но почему тебя так долго не пускали в Португалию?! Ты же бразилец», — подколол своего одноклубника, недавно дебютировавшего за сборную России, Василий Березуцкий, когда тема с «радужным» приемом была уже закрыта.

Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Виталий АЙРАПЕТОВ

из Лиссабона.