ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту!
Как армейцы добирались в Португалию на матч с «Бенфикой» и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль.
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Видимо, что-то случилось...
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В воскресенье ЦСКА утренним рейсом вылетел из аэропорта «Шереметьево» в Лиссабон. Основной состав не досчитался только Кирилла Набабкина, о причинах отсутствия которого будет объявлено в понедельник на
Полет прошел в штатном режиме.
Самое интересное со знаком «минус» ждало москвичей уже по прибытии в столицу Португалии. Путь от входа в аэропорт до паспортного контроля занял без малого два (!) часа. Казалось, что путешествие по извилистому живому коридору не закончится никогда. Медвежью услугу армейцам оказали представители азиатских стран, шествовавшие впереди процессии и серьезно тормозившие продвижение вперед. Позже работники аэропорта объяснили, что ЦСКА
Вряд ли такая аргументация могла устроить
Зато в роли
А когда Витинью узнал, что корреспонденту «СЭ» не удалось взять интервью перед игрой у Понтуса Вернблума, сочувственно покачал головой.
— Это сложное звено, — сказал форвард.
— Ему не нравится давать интервью? — поинтересовался я у южноамериканца.
— Ему вообще ничего не нравится, — вновь расплылся в белоснежной улыбке Витинью.
Однако, как выяснилось позже, хмурый швед вместе с Георгием Милановым оказался гораздо расторопнее весельчака Витинью и компании, умудрившись за считанные минуты пройти бесконечный коридор и не попасть в «пробку».
Остальным же пришлось изрядно помучиться, прежде чем сесть в автобус и доехать до свой гостиницы. «Мариу, ну ладно мы. Но почему тебя так долго не пускали в Португалию?! Ты же бразилец», — подколол своего одноклубника, недавно дебютировавшего за сборную России, Василий Березуцкий, когда тема с «радужным» приемом была уже закрыта.
Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.
Виталий АЙРАПЕТОВ
из Лиссабона.
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