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Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 12.09.2017, 21:45 -:- Бенфика ЦСКА

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром матча будет испанец Альберто Ундиано Мальенко. Ассистенты рефери — Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Дополнительные ассистенты рефери — Алехандро Эрнандес и Хосе Санчес. Четвёртый арбитр — Роберто Дель Паломар.

Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится 12 сентября в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 21:45 мск.