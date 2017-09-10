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10 сентября 2017, 12:56 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Матч «Бенфика» — ЦСКА обслужит испанский арбитр Мальенко

Назначены арбитры на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА.

Назначены арбитры на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика — ЦСКА. Увеличить
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Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром матча будет испанец Альберто Ундиано Мальенко. Ассистенты рефери — Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Дополнительные ассистенты рефери — Алехандро Эрнандес и Хосе Санчес. Четвёртый арбитр — Роберто Дель Паломар.

Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится 12 сентября в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 21:45 мск.

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