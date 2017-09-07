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7 сентября 2017, 14:44 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Джеррард будет руководить «Ливерпулем» U19 в юношеской Лиге УЕФА

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавил юношескую команду мерсисайдцев до 19 лет.

Бывший полузащитник и капитан Ливерпуля <span class=error>Стивен</span> Джеррард возглавил юношескую команду мерсисайдцев до 19 лет. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. 37-летний специалист будет руководить командой в юношеской Лиге УЕФА.

Юношеская команда играет в такой же группе, как и основная в Лиге чемпионов. Соперниками «Ливерпуля» U19 по групповому этапу станут «Марибор», «Севилья» и московский «Спартак».

Первый матч «Ливерпуль» U19 под руководством Стивена Джеррарда проведёт 13 сентября с «Севильей».

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