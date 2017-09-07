Джеррард будет руководить «Ливерпулем» U19 в юношеской Лиге УЕФА
Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавил юношескую команду мерсисайдцев до 19 лет.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом сообщает
Юношеская команда играет в такой же группе, как и основная в Лиге чемпионов. Соперниками «Ливерпуля» U19 по групповому этапу станут «Марибор», «Севилья» и московский «Спартак».
Первый матч «Ливерпуль» U19 под руководством Стивена Джеррарда проведёт 13 сентября с «Севильей».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter