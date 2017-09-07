«Зенит» объявил цены на билеты на домашние матчи Лиги Европы
«Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи группового этапа Лиги Европы.
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28 сентября
19 октября «Зенит» сыграет с «Русенборгом», стоимость билетов — от 400 до 3400 рублей. Заключительный домашний матч группового этапа петербургского клуба состоится 23 ноября с «Вардаром», стоимость билетов — от 400 до 3000 рублей. Стоимость билетов в
«Абонемент на все три игры позволит сэкономить 20% от стоимости билетов при покупке их на каждый матч отдельно», — говорится на официальном сайте «Зенита».
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