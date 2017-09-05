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5 сентября 2017, 9:51 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Денис Черышев может сыграть с «Астаной»

Как пишет Mundo Deportivo, российский полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев может подойти к матчу группового этапа Лиги Европы с «Астаной» в боевой готовности, сообщает Sports.kz.

Полузащитник сборной России завершил курс своего лечения, однако в матче испанской Ла Лиги с «Реалом Бетисом» в это воскресенье участие вряд ли примет. К играм на следующей неделе Черышев, как сообщают наши испанские коллеги, может быть вполне готов.

Кроме того, наставник «Вильярреала» Франсиско Эскриба рассчитывает к игре с астанчанами на полное восстановление итальянского хава Бруно Сориано и защитника из Испании Марио Гаспара.

Напомним, матч группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» — «Астана» состоится в следующий четверг 14 сентября.

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