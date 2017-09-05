Денис Черышев может сыграть с «Астаной»

Полузащитник сборной России завершил курс своего лечения, однако в матче испанской Ла Лиги с «Реалом Бетисом» в это воскресенье участие вряд ли примет. К играм на следующей неделе Черышев, как сообщают наши испанские коллеги, может быть вполне готов.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 14.09.2017, 20:00 -:- Вильярреал Астана

Кроме того, наставник «Вильярреала» Франсиско Эскриба рассчитывает к игре с астанчанами на полное восстановление итальянского хава Бруно Сориано и защитника из Испании Марио Гаспара.



Напомним, матч группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» — «Астана» состоится в следующий четверг 14 сентября.