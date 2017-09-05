Денис Черышев может сыграть с «Астаной»
Как пишет Mundo Deportivo, российский полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев может подойти к матчу группового этапа Лиги Европы с «Астаной» в боевой готовности, сообщает Sports.kz.
Полузащитник сборной России завершил курс своего лечения, однако в матче испанской Ла Лиги с «Реалом Бетисом» в это воскресенье участие вряд ли примет. К играм на следующей неделе Черышев, как сообщают наши испанские коллеги, может быть вполне готов.
Кроме того, наставник «Вильярреала» Франсиско Эскриба рассчитывает к игре с астанчанами на полное восстановление итальянского хава Бруно Сориано и защитника из Испании Марио Гаспара.
Напомним, матч группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» — «Астана» состоится в следующий четверг 14 сентября.
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