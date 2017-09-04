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4 сентября 2017, 17:40 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Ибрагимович включен в заявку «Манчестер Юнайтед» на Лигу чемпионов

УЕФА огласил заявку «Манчестер Юнайтед» на групповой турнир Лиги чемпионов. В списке футболистов оказался нападающий Златан Ибрагимович.

<span class=error>УЕФА</span> огласил заявку Манчестер Юнайтед на групповой турнир Лиги чемпионов. В списке футболистов оказался нападающий <span class=error>Златан</span> Ибрагимович. Увеличить
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Швед выступал за «красных дьяволов» в сезоне-2016/17, по итогам которого покинул клуб на правах свободного агента. Манкунианцы не стали продлевать контракт с форвардом, поскольку в апреле он получил тяжелую травму — планировалось, что он сможет восстановиться к началу 2018 года.

Восстановление Ибрагимовича прошло быстрее прогнозируемого, после чего «МЮ» подписал с ним контракт. В прошлом сезоне в составе английского клуба он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 28 мячей. Вместе с «МЮ» он выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЦСКА, «Бенфикой» и «Базелем».

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