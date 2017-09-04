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4 сентября 2017, 17:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Спартак» заявил 29 футболистов для участия в Лиге чемпионов, ЦСКА — 23

Стали известны заявки «Спартака» и ЦСКА для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Опубликованы они были на официальном сайте УЕФА.

Стали известны заявки Спартака и ЦСКА для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Увеличить
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В заявку «Спартака» вошли 29 футболистов, а в заявку ЦСКА — 23 игрока.

«Спартак»

Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Гергий Джикия, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко.

Полузащитники: Лоренцо Мельгарехо, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Артём Самсонов, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Салтмурад Бакаев.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

ЦСКА

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Павел Овчинников.

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Георги Миланов, Алан Дзагоев, Александр Головин, Александр Макаров, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев.

Нападающие: Витиньо, Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре.

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