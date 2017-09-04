Диего Коста не был включён в заявку «Челси» на Лигу чемпионов

На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка на групповой этап, но Косты в ней не оказалось. Всего в список вошли 24 футболиста.

Диего Коста пропустил предсезонную подготовку «Челси» и хотел перейти в «Атлетико», но трансфер не состоялся. Несмотря на это, 28-летний нападающий не хочет возвращаться в расположение лондонской команды.

«Челси» в результате жеребьёвки попал в группу С вместе с «Карабахом», «Ромой» и «Атлетико». Первый матч лондонцы проведут 12 сентября против «Карабаха».