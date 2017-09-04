Коутиньо включён в заявку «Ливерпуля» на Лигу чемпионов

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Футболист, который во время летнего трансферного окна находился в шаге от перехода в «Барселону», внесён в заявку мерсисайдцев для участия в самом престижном европейском клубном турнире. Информация появилась на сайте УЕФА. Помимо бразильского полузащитника, в заявку внесены ещё 24 игрока.

«Ливерпуль» попал в группу Е вместе с «Севильей», «Спартаком» и «Марибором».