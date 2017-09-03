Соперник «Астаны» по Лиге Европы установил клубный рекорд в летнее трансферное окно

Как пишет Mundo Deportivo, желтая субмарина потратила на усиление состава более 40 миллионов евро, что является рекордной суммой в истории клуба.

Так, в «Вильярреал» из лиссабонского «Спортинга» за 14 миллионов евро перебрался защитник Рубен Семеду. В такую же сумму обошелся трансфер турецкого нападающего Энеса Унала, права на которого принадлежат английскому «Манчестер Сити».

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 14.09.2017, 20:00 -:- Вильярреал Астана

Еще 12 миллионов были выплачены «Малаге» за испанского полузащитника Пабло Форнальса, выступавшего за «Вильярреал» на молодежном уровне. За два миллиона евро «Порту» расстался со своим голкипером Андресом Фернандесом.

Также «Вильярреал» взял в аренду колумбийского нападающего Карлоса Бакку, заплатив итальянскому «Миланау» два миллиона евро.

Таким образом, «Вильярреал» занял третье место среди клубов Примеры по затратам в летнее трансферное окно. Больше всех потратила «Барселона» — 230 миллионов евро, на втором месте — «Севилья» (64 миллиона евро).

В то же время «Вильярреал» заработал на продаже игроков около 28 миллионов евро. «Милан» выложил 18 миллионов евро за аргентинского защитника Матео Мусаккьо, за четыре миллиона в «Фенербахче» перебрался Роберто Сольдадо, а пять миллионов были выручены от трансфера мексиканского полузащитника Джонатана Дос Сантоса в американский «Лос-Анджелесй Галакси».

Напомним, что казахстанский клуб стартует в групповой стадии Лиги Европы 14 сентября гостевым матчем с «Вильярреалом».