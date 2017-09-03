Чешский комментатор спрогнозировал «Астане» победы во всех домашних матчах в группе Лиги Европы

По итогам жеребьевки группового раунда Лиги Европы, прошедшей в Монако, «Астана» попала в группу А. Ее соперниками стали испанский «Вильярреал», «Маккаби» из Тель-Авива и чешская «Славия».

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 28.09.2017, 18:00 -:- Астана Славия Пр

«Каждый может выиграть в этой группе. Для “Славии” все будет очень сложно. Конечно, “Вильярреал” является фаворитом, но “желтая подводная лодка” в этом сезоне выступает не самым лучшим образом. “Астана” является очень хорошей командой. Они выступали в групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне-2015/16, при этом дома они ни разу не проиграли. Я прогнозирую победу “Астаны” во всех домашних матчах. На родине казахстанский клуб сильный и опасный соперник. Он способен переиграть любого противника. Тем не менее, “Славия” победит ее дома. “Маккаби” скорее всего выпадет участь аутсайдера группы. Однако, это лишь прогноз. Игра покажет, кто сильнейший», — отметил Бошак.

Стоит отметить, что казахстанский клуб уступает конкурентам по стоимости состава.