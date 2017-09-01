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1 сентября 2017, 20:56 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ливерпуль» оплатит своим болельщикам визы в Россию на матч со «Спартаком»

«Ливерпуль» компенсирует стоимость российских виз своим болельщикам, которые планируют посетить гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (26 сентября), сообщает официальный сайт красных.

Ливерпуль компенсирует стоимость российских виз своим болельщикам которые планируют посетить гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со Спартаком (26 сентября) сообщает официальный сайт красных. Увеличить
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Стоимость каждой визы составит £ 118,2 (около € 127). «Ливерпуль» получил для своих болельщиков на матч в Москве 2 200 билетов.

Напомним, ранее аналогичным образом поступил «Манчестер Юнайтед», который оплатит своим болельщикам визы на выездной матч Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдёт 27 сентября в Москве.

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