«Ливерпуль» оплатит своим болельщикам визы в Россию на матч со «Спартаком»

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Стоимость каждой визы составит £ 118,2 (около € 127). «Ливерпуль» получил для своих болельщиков на матч в Москве 2 200 билетов.

Напомним, ранее аналогичным образом поступил «Манчестер Юнайтед», который оплатит своим болельщикам визы на выездной матч Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдёт 27 сентября в Москве.