Артем Дзюба попал в заявку «Зенита» для участия в групповом этапе Лиги Европы

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Трансферное окно в РФПЛ закрылось в ночь на пятницу. Дзюба остался в «Зените». Ранее сообщалось, что игрок может быть отдан «Зенитом» в аренду. СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны московского «Локомотива», «Краснодара» и турецкого «Фенербахче». Дзюба при главном тренере Роберто Манчини потерял место в стартовом составе петербургского клуба.

Первый матч на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» проведет на выезде против македонского «Вардара», встреча состоится 14 сентября.