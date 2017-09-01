Артем Дзюба попал в заявку «Зенита» для участия в групповом этапе Лиги Европы
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба включен в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги Европы сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».
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Трансферное окно в РФПЛ закрылось в ночь на пятницу. Дзюба остался в «Зените». Ранее сообщалось, что игрок может быть отдан «Зенитом» в аренду. СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны московского «Локомотива», «Краснодара» и турецкого «Фенербахче». Дзюба при главном тренере Роберто Манчини потерял место в стартовом составе петербургского клуба.
Первый матч на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» проведет на выезде против македонского «Вардара», встреча состоится 14 сентября.
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