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1 сентября 2017, 20:04 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Артем Дзюба попал в заявку «Зенита» для участия в групповом этапе Лиги Европы

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба включен в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги Европы сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Нападающий <nobr>санкт-петербургского</nobr> футбольного клуба Зенит Артем <span class=error>Дзюба</span> включен в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги Европы сезоне-2017/18 сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Увеличить
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Трансферное окно в РФПЛ закрылось в ночь на пятницу. Дзюба остался в «Зените». Ранее сообщалось, что игрок может быть отдан «Зенитом» в аренду. СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны московского «Локомотива», «Краснодара» и турецкого «Фенербахче». Дзюба при главном тренере Роберто Манчини потерял место в стартовом составе петербургского клуба.

Первый матч на групповом этапе Лиги Европы «Зенит» проведет на выезде против македонского «Вардара», встреча состоится 14 сентября.

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