УЕФА отклонил апелляцию «Партизана», наказанного двумя матчами при пустых трибунах

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) УЕФА в августе наказала «Партизан» проведением двумя домашними матчами без зрителей и оштрафовала клуб на 130 тысяч евро за нарушения в матчах отбора Лиги чемпионов-2017/18 — 11 июля против черногорского клуба «Будучность» (2:0) и 25 июля против греческого «Олимпиакоса» (1:3).

Белградский клуб был признан виновным в нарушении нескольких пунктов дисциплинарного регламента УЕФА и должен сыграть два матча в еврокубках при пустых трибунах, плюс к этому еще одна игра без зрителей в виде условного наказания с испытательным сроком три года.

«После заседания 31 августа апелляционная инстанция УЕФА постановила, что апелляция, поданная “Партизаном”, отклонена. Следовательно, утверждено решение от 7 августа», — говорится в сообщении.

Матч с венгерским «Видеотоном» 17 августа в квалификации Лиги Европы прошел без зрителей, следующая домашняя игра «Партизана» на своем поле состоится 28 сентября, когда белградская команда примет киевское «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы.