УЕФА отклонил апелляцию «Партизана», наказанного двумя матчами при пустых трибунах
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию белградского «Партизана», пытавшегося оспорить решение о проведении двух ближайших домашних матчей в еврокубках при пустых трибунах, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Белградский клуб был признан виновным в нарушении нескольких пунктов дисциплинарного регламента УЕФА и должен сыграть два матча в еврокубках при пустых трибунах, плюс к этому еще одна игра без зрителей в виде условного наказания с испытательным сроком три года.
«После заседания 31 августа апелляционная инстанция УЕФА постановила, что апелляция, поданная “Партизаном”, отклонена. Следовательно, утверждено решение от 7 августа», — говорится в сообщении.
Матч с венгерским «Видеотоном» 17 августа в квалификации Лиги Европы прошел без зрителей, следующая домашняя игра «Партизана» на своем поле состоится 28 сентября, когда белградская команда примет киевское «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы.
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