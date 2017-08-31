Красно-белый Сухи против ЦСКА. О новом капитане «Базеля»

Почти всю свою карьеру чех был красно-белым — начинал в пражской «Славии», играл за «Спартак». «Советский Спорт» рассказывает о новом капитане «Базеля».

У Марека Сухи идеальная карьера. Родился в Праге, с детства болел за «Славию», в 6 лет поступил в академию родного клуба. Сухи был ярым фанатом и даже повзрослев, не перестал люто ненавидеть заклятого врага «Славии» — «Спарту». С этим связана не очень красивая история. Однажды перед отъездом в Россию, прощаясь с болельщиками «Славии» после матча Лиги Европы, Сухи вышел со стадиона с шарфом, на котором было написано «Смерть «Спарте». Этот поступок вызвал бурные овации у фанатов и осуждение со стороны руководства. Но несмотря ни на что Сухи покидал команду в статусе культового игрока. Почему? Всё очень просто.

В первом же сезоне в качестве стабильного игрока основы в 18 лет он был признан лучшим молодым футболистом страны. Спустя пару лет усилия защитника помогли «Славии» второй раз в истории стать чемпионом Чехии. Банкет было решено продолжить, поскольку через год пражане повторили свое достижение и стали трехкратными чемпионами. Сухи стали активно интересоваться в Европе — «Эвертон», «Андерлехт» и «Глазго Рейнджерс» подкрепили свой интерес официальными запросами о трансфере. Настойчивее остальных были шотландцы. Но ничего не получилось. Забавно, что в 2011-м, когда Сухи уже выступал в «Спартаке», клуб из Глазго вновь о нем вспомнил. Но судьба уберегла Марека от переезда в Шотландию. Сам игрок рассказывал, что сделка была офорлмена на 80%, но в последний момент всё сорвалось. А через год «Рейнджерс» обанкротился.

Возвращаясь к бурной молодости Сухи, напомним, что в 21 год в своем 100-м матче он вышел на матч «Славии» с капитанской повязкой на рукаве. Но партнерами он командовал недолго. Спустя три месяца его забрал к себе «Спартак». Сухи знал, куда переходил. Гланвую красно-белую команду Чехии он поменял на красно-белых москвичей. Дебют Марека в РФПЛ получился ударным. В первом матче, против «Зенита», он поучаствовал в голевой атаке, а команды разошлись миром 1:1, во втором — в дерби с «Локомотивом» забил и «Спартак» победил, а в третьем — совершил результативную ошибку, а его команда с трудом набрала 1 очко в Томске.

В России Сухи адаптировался быстро, потому что с первых месяцев занимался с преподавателем, учил язык. По признанию самого Сухи, тяжело было привыкнуть только к московским пробкам, но эта проблема была решена, когда был куплен дом загородом, недалеко от Тарасовки. Всё шло гладко, и через год «Спартак», взявший чеха в аренду, решил заключить с ним полноценный контракт. Тогда казалось, что Сухи задержиться в Москве надолго и когда-нибудь тоже станет капитаном. Но после появления в обороне Жоао Карлоса и Сердара Ташчи Сухи все реже стал проходить в основу. А в 2013-м пути чешского защитника и «Спартака» разошлись.

Не выиграв в России ни одного чемпионства, Сухи с лихвой наверстал упущенное в Швейцарии. Вместе с «Базелем» он с ходу выиграл главный национальный трофей и дошел вместе с командой до ¼ Лиги Европы. Еще одно отличие от российского этапа карьеры в том, что сейчас Сухи никакая конкуренция не страшна. У команды может поменяться тренер (кстати, одного из них не без помощи Сухи привезли в «Спартак), обновиться состав, но позиции Сухи непоколебимы.

В «Базеле» он теперь тоже легенда, как когда-то в Чехии. За 4 сезона он отыграл больше 100 матчей и забил 11 голов, будучи центральным защитником. Логично, что тренерский штаб Рафаэля Викки решил назначить его капитаном команды. У Сухи всё хорошо. И о России он не забывает. Недавно как-то в интервью признавался, что остается в душе фанатом «Спартака». И, видимо, его спартаковское сердце будет особенно сильно биться 18 и 31 октября, когда «Базель» встретиться с ЦСКА. Остается надеяться, что Сухи не решится выйти на публику в шарфе с какой-нибудь провокационной надписью.

Досье

Марек Сухи

Дата рождения: 29 марта 1988 (29 лет)

Гражданство: Чехия

Рост: 183 см

Вес: 84 кг

Позиция: центральный защитник.

Клубная карьера.

2005—2010 Славия (Прага).

2010—2014 Спартак (Москва).

2014—н.в. Базель.