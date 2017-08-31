Красно-белый Сухи против ЦСКА. О новом капитане «Базеля»
В матчах между ЦСКА и «Базелем», которые состоятся этой осенью в Лиге чемпионов, самые принципиальные фанаты «Спартака» будут болеть за Марека Сухи.
Почти всю свою карьеру чех был
У Марека Сухи идеальная карьера. Родился в Праге, с детства болел за «Славию», в 6 лет поступил в академию родного клуба. Сухи был ярым фанатом и даже повзрослев, не перестал люто ненавидеть заклятого врага «Славии» — «Спарту». С этим связана не очень красивая история. Однажды перед отъездом в Россию, прощаясь с болельщиками «Славии» после матча Лиги Европы, Сухи вышел со стадиона с шарфом, на котором было написано «Смерть «Спарте». Этот поступок вызвал бурные овации у фанатов и осуждение со стороны руководства. Но несмотря ни на что Сухи покидал команду в статусе культового игрока. Почему? Всё очень просто.
В первом же сезоне в качестве стабильного игрока основы в 18 лет он был признан лучшим молодым футболистом страны. Спустя пару лет усилия защитника помогли «Славии» второй раз в истории стать чемпионом Чехии. Банкет было решено продолжить, поскольку через год пражане повторили свое достижение и стали трехкратными чемпионами. Сухи стали активно интересоваться в Европе — «Эвертон», «Андерлехт» и «Глазго Рейнджерс» подкрепили свой интерес официальными запросами о трансфере. Настойчивее остальных были шотландцы. Но ничего не получилось. Забавно, что в 2011-м, когда Сухи уже выступал в «Спартаке», клуб из Глазго вновь о нем вспомнил. Но судьба уберегла Марека от переезда в Шотландию. Сам игрок рассказывал, что сделка была офорлмена на 80%, но в последний момент всё сорвалось. А через год «Рейнджерс» обанкротился.
Возвращаясь к бурной молодости Сухи, напомним, что в 21 год в своем 100-м матче он вышел на матч «Славии» с капитанской повязкой на рукаве. Но партнерами он командовал недолго. Спустя три месяца его забрал к себе «Спартак». Сухи знал, куда переходил. Гланвую
В России Сухи адаптировался быстро, потому что с первых месяцев занимался с преподавателем, учил язык. По признанию самого Сухи, тяжело было привыкнуть только к московским пробкам, но эта проблема была решена, когда был куплен дом загородом, недалеко от Тарасовки. Всё шло гладко, и через год «Спартак», взявший чеха в аренду, решил заключить с ним полноценный контракт. Тогда казалось, что Сухи задержиться в Москве надолго и
Не выиграв в России ни одного чемпионства, Сухи с лихвой наверстал упущенное в Швейцарии. Вместе с «Базелем» он с ходу выиграл главный национальный трофей и дошел вместе с командой до ¼ Лиги Европы. Еще одно отличие от российского этапа карьеры в том, что сейчас Сухи никакая конкуренция не страшна. У команды может поменяться тренер (кстати, одного из них не без помощи Сухи привезли в «Спартак), обновиться состав, но позиции Сухи непоколебимы.
В «Базеле» он теперь тоже легенда, как
Досье
Марек Сухи
Дата рождения: 29 марта 1988 (29 лет)
Гражданство: Чехия
Рост: 183 см
Вес: 84 кг
Позиция: центральный защитник.
Клубная карьера.
2005—2010 Славия (Прага).
2010—2014 Спартак (Москва).
2014—н.в. Базель.
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