Как сообщает Football Italia, УЕФА наказал итальянский клуб матчем за закрытыми дверьми в связи с поведением фанатов, скандировавших расистские кричалки в адрес защитника чешской «Спарты» Косты Намоинесу во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы, состоявшегося в марте 2016 года.

Напомним, что матч группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Зюлте-Варегем» состоится 28 сентября.