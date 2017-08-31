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31 августа 2017, 18:58 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Матч Лиги Европы «Лацио» — «Зюлте-Варегем» пройдёт без зрителей

«Лацио» сообщил, что матч группового этапа Лиги Европы с бельгийской командой «Зюлте-Варегем» пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме без зрителей.

Как сообщает Football Italia, УЕФА наказал итальянский клуб матчем за закрытыми дверьми в связи с поведением фанатов, скандировавших расистские кричалки в адрес защитника чешской «Спарты» Косты Намоинесу во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы, состоявшегося в марте 2016 года.

Напомним, что матч группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Зюлте-Варегем» состоится 28 сентября.

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