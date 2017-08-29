«Краснодар» узнал соперника по Юношеской лиге УЕФА

«Спартак» и ЦСКА начнут выступление по пути Лиги чемпионов с группового этапа, как и первые команды, выступающие в РФПЛ, а «Краснодар» по пути чемпионов стартует в квалификации с первого раунда.

Жеребьевка Пути Лиги чемпионов.

Группа A: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА



Группа B: «Бавария», «ПСЖ»), «Андерлехт», «Селтик»



Группа C: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах»



Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг»



Группа E: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор»



Группа F: «Шахтёр» Донецк, «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд»



Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг»



Группа H: «Реал», «Боруссия» Дортмунд, «Тоттенхэм», АПОЕЭЛ.

Жеребьевка первого раунда (27 сентября и 18 октября).

«Интер» — «Динамо» Киев

«Зимбру» — «Влазния»

«Лудогорец» — «Железничар»

«Динамо» Бухарест — «Локомотива» Загреб

«Легия» — «Брейдаблик»

«Хаммарбю» — «Аякс»

«Эсбьерг» — КяПа

ЮКД — «Мольде»

«Бордо» — «Зальцбург»

«Нитра» — «Шкендия»

«Дюделанж» — «Спарта»

«Сутьеска» — «Гонвед»

«Бурсаспор» — «Сабуртало»

«Бродарац» — «Маккаби» Хайфа

«Кайрат» — «Краснодар»

«Лиепая» — «Шахтёр» Солигорск.

Жеребьевка второго раунда (1 и 22 ноября).

«Зимбру"/"Влазния» — ЮКД/"Мольде»

«Динамо» Бухарест/"Локомотива» Загреб — «Лудогорец"/"Железничар»

«Интер"/"Динамо» Киев — «Эсбьерг"/КяПа

«Легия"/"Брейдаблик» — «Хаммарбю"/"Аякс»

«Бродарац"/"Маккаби» Хайфа — «Бурсаспор"/"Сабуртало»

«Лиепая"/"Шахтёр» Солигорск — «Нитра"/"Шкендия»

«Кайрат"/"Краснодар» — «Сутьеска"/"Гонвед»

«Дюделанж"/"Спарта» — «Бордо"/"Зальцбург».