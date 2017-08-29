«Краснодар» узнал соперника по Юношеской лиге УЕФА
Российские клубы узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА.
«Спартак» и ЦСКА начнут выступление по пути Лиги чемпионов с группового этапа, как и первые команды, выступающие в РФПЛ, а «Краснодар» по пути чемпионов стартует в квалификации с первого раунда.
Жеребьевка Пути Лиги чемпионов.
Группа A: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА
Группа B: «Бавария», «ПСЖ»), «Андерлехт», «Селтик»
Группа C: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах»
Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг»
Группа E: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор»
Группа F: «Шахтёр» Донецк, «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд»
Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг»
Группа H: «Реал», «Боруссия» Дортмунд, «Тоттенхэм», АПОЕЭЛ.
Жеребьевка первого раунда (27 сентября и 18 октября).
«Интер» — «Динамо» Киев
«Зимбру» — «Влазния»
«Лудогорец» — «Железничар»
«Динамо» Бухарест — «Локомотива» Загреб
«Легия» — «Брейдаблик»
«Хаммарбю» — «Аякс»
«Эсбьерг» — КяПа
ЮКД — «Мольде»
«Бордо» — «Зальцбург»
«Нитра» — «Шкендия»
«Дюделанж» — «Спарта»
«Сутьеска» — «Гонвед»
«Бурсаспор» — «Сабуртало»
«Бродарац» — «Маккаби» Хайфа
«Кайрат» — «Краснодар»
«Лиепая» — «Шахтёр» Солигорск.
Жеребьевка второго раунда (1 и 22 ноября).
«Зимбру"/"Влазния» — ЮКД/"Мольде»
«Динамо» Бухарест/"Локомотива» Загреб — «Лудогорец"/"Железничар»
«Интер"/"Динамо» Киев — «Эсбьерг"/КяПа
«Легия"/"Брейдаблик» — «Хаммарбю"/"Аякс»
«Бродарац"/"Маккаби» Хайфа — «Бурсаспор"/"Сабуртало»
«Лиепая"/"Шахтёр» Солигорск — «Нитра"/"Шкендия»
«Кайрат"/"Краснодар» — «Сутьеска"/"Гонвед»
«Дюделанж"/"Спарта» — «Бордо"/"Зальцбург».
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