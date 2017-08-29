БАТЭ опубликовал билетную программу на группу Лиги Европы-2017/18

В осенней стадии этого турнира «желто-синие» встретятся на «Борисов-Арене» с английским «Арсеналом» (28 сентября), немецким «Кельном» (19 октября) и сербской «Црвеной Звездой» (23 ноября). Определена стоимость билетных пакетов (на все три матча), которые поступят в продажу в понедельник, 4 сентября. Причем на протяжении пяти первых дней реализация будет осуществляться только среди обладателей клубных карт ФК БАТЭ на сезон-2017.



Итак, на играх группового этапа Лиги Европы будет действовать разделение трибун на четыре категории:



3-я — 105 рублей;



2-я — 120 рублей;



1-я — 150 рублей;



Высшая — 210 рублей.



Распределение секторов по категориям выглядит так:



3-я — А1, А2 (ряды 1−2), А3 (ряды 1−3), А4 (ряды 1−3), В1 (ряды 1−3), В2 (ряды 1−3), В3 (ряды 1−2), В4, С1, С2, D2, D3, E1, F4, H1, H2, H3;



2-я — А2 (ряды 3−22), В3 (ряды 3−22), E2, F3;



1-я — А3 (ряды 4−22), А4 (ряды 4−7), В1 (ряды 4−7), В2 (ряды 4−22), Е3, Е4 (ряды 1−7), F1 (ряды 1−7), F2;



Высшая — А4 (ряды 8−22), В1 (ряды 8−22), E4 (ряды 8−21), F1 (ряды 8−21).



Владельцы клубных карт ФК БАТЭ на сезон-2017 будут пользоваться приоритетным правом на приобретение и получат скидку в размере 20 рублей на билетные пакеты 1-й и 2-й категорий, отмечает официальный сайт БАТЭ. Однако ее действие распространяется только на покупку одного билетного пакета. Квота для обладателей клубных карт VIP и «Абонемент» — два билетных пакета в руки, «Аматар» и «Детская» — один билетный пакет в руки.



Приоритет при покупке билетных пакетов для держателей клубных карт VIP и «Абонемент» действует с 4 по 8 сентября, а для обладателей клубных карт «Аматар» и «Детская» — 7—8 сентября .



При приобретении билетных пакетов ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие при себе клубной карты на сезон-2017!



О расписании работы пунктов реализации официальный сайт сообщит позднее.