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29 августа 2017, 16:07 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Солигорский «Шахтер» встретится в юниорской лиге УЕФА с «Лиепаей»

Стали известны результаты жеребьевки «пути чемпионов» юниорской лиги УЕФА. Солигорский «Шахтер» в первом раунде сыграет с «Лиепаей» из Латвии. Первая игра пройдет на выезде 27 сентября, ответная — 18 октября в Солигорске.

Победитель матча во втором раунде встретится со словацкой «Нитрой» или македонской «Шкендией». Игры раунда пройдут 1 и 22 ноября. В юниорской лиге УЕФА принимают участие футболисты не старше 19 лет.

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