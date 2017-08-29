Солигорский «Шахтер» встретится в юниорской лиге УЕФА с «Лиепаей»

МОСКВА, 29 авг - Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист и тренер Евгений Плющенко заявил, что ему стыдно за российских специалистов, накинувшихся на олимпийскую чемпионку Сочи в женском одиночном катании Аделину Сотникову, которая про