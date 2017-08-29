Стоимость билетов на матч ЛЧ между «Спартаком» и «Севильей» начинается от 1,5 тыс. рублей
ТАСС, 29 августа. Минимальная стоимость билета на матч группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей» составляет 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщает
пресс-служба московского клуба.
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Цена самого дорогого билета составляет 30 тыс. рублей. Первый этап продажи билетов завершится 13 сентября. На втором этапе, который продлится с 14 по 16 сентября, купить билеты смогут владельцы карт болельщика. Открытая продажа в интернете начнется 17 сентября.
Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» пройдет 17 октября на стадионе «Открытие-Арена». На групповом этапе «Спартак» также сыграет с английским «Ливерпулем» и словенским «Марибором».
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