Футболистки «Минска» вышли в 1/16 финала Лиги чемпионов
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» вышли в
плей-офф женской Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Команда Юрия Малеева в заключительном поединке 6-й квалификационной группы в словенской Любляне сыграла вничью со швейцарским «Цюрихом» — 0:0 и заняла первое место. На старте турнира чемпионки Беларуси разгромили мальтийскую «Биркиркару» — 8:0, а затем не оставили шансов словенской «Олимпии», победив со счетом 5:0. Лучшими снайперами минчанок на
Спортсменки ФК «Минск» в третий раз подряд вышли в 1/16 финала чемпионской Лиги, правда, им еще не удавалось пробиться в 1/8 финала. Своих ближайших соперников они узнают в пятницу, 1 сентября, после жеребьевки, которая состоится в
Матчи первого раунда
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