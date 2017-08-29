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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30831576/
29 августа 2017, 14:20 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболистки «Минска» вышли в 1/16 финала Лиги чемпионов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» вышли в плей-офф женской Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Юрия <span class=error>Малеева</span> в заключительном поединке 6-й квалификационной группы в словенской Любляне сыграла вничью со швейцарским Цюрихом — 0:0 и заняла первое место. Увеличить
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Команда Юрия Малеева в заключительном поединке 6-й квалификационной группы в словенской Любляне сыграла вничью со швейцарским «Цюрихом» — 0:0 и заняла первое место. На старте турнира чемпионки Беларуси разгромили мальтийскую «Биркиркару» — 8:0, а затем не оставили шансов словенской «Олимпии», победив со счетом 5:0. Лучшими снайперами минчанок на мини-турнире в столице Словении стали Анна Пилипенко и Тамила Химич, забившие по 4 гола. Итоговое положение команд: «Минск» — 7 очков (разница мячей — 13−0), «Цюрих» — 7 (7−1), «Олимпия» — 3 (2−7), «Биркиркара» — 0 (0−14).

Спортсменки ФК «Минск» в третий раз подряд вышли в 1/16 финала чемпионской Лиги, правда, им еще не удавалось пробиться в 1/8 финала. Своих ближайших соперников они узнают в пятницу, 1 сентября, после жеребьевки, которая состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Матчи первого раунда плей-офф пройдут 4−5 и 11—12 октября. Финальный поединок женской Лиги чемпионов состоится 24 мая 2018 года на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

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