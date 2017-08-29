5 знаковых игроков, которые приедут в Астану

В групповом раунде Лиги Европы соперниками «Астаны» стали крепкие европейские клубы — «Вильярреал», «Славия» и «Маккаби».

В каждой из команд Prosports.kz выделил несколько футболистов с очень весомым бэкграундом.

Карлос Бакка, «Вильярреал»

Колумбийский форвард по прозвищу «рыбак» заработал себе славу в европейском футболе по выступлениям за «Севилью». В Андалусии он дважды выигрывал Лигу Европы, после чего решил пойти на повышение перебравшись в «Милан». В Италии карьера Бакки шла синусоидой, собственно, как и результаты клуба, хотя статистика форварда все равно оказалась вполне достойной — 70 игр, 31 гол. Однако, в нынешнее трансферное окно «Милан» затеял глобальную перестройку, закупившись на рынке в том числе отличными нападающими (Андре Силвой и Калиничем), из-за чего продать Бакку миланскому гранду было необходимо. Спрос на колумбийца оказался высоким, особенно в хорошо знакомой ему Испании. Бакка выбрал «Вильярреал», играющую команду, которая вполне подходит ему по стилю.

Мигель Данни, «Славия»

Китайские деньги неожиданно пришли не только в итальянские или испанские клубы, но и в чемпионат Чехии. «Славия» — одна из сильнейших команд страны, затеявшая небольшой переполох на рынке восточной Европы. Дании — пожалуй самый именитый и яркий персонаж в нынешнем составе. Экс-капитан «Зенита» пока не блещет результативными действиями (один гол в шести матчах), однако в рамках Лиги Европы португалец может выдать свойственные ему креативные перфомансы.

Бруно Сориано, «Вильярреал»

Ум, честь и совесть испанского клуба. Бруно всю жизнь провел в «Вильярреале», здесь он добился вызова в сборную Испании, а также стал капитаном команды. Бруно наряду с Ману Тригеросом связующее звено коллектива, он истинный продолжатель игровых ценностей Маркоса Сенны. Показательно, что даже в расцвет сборной Испании, где полузащитников мирового класса было предостаточно даже на скамейке, Бруно все равно сумел обратить на себя внимание «Фурии Рохи».

Руслан Ротань, «Славия»

Этим летом ходили разговоры об интересе к Ротаню со стороны казахстанских клубов, но дальше слухов дело не зашло. Бывший полузащитник сборной Украины и некогда бессменный лидер «Днепра» нашел более любопытный вариант в Чехии. Ротань едва не дотянул до ста матчей за сборную Украины (в составе которой забивал победный гол Казахстану), выиграл родной чемпионат с киевским «Динамо», а потом вернувшись в «Днепр» дошел с ним до финала Лиги Европы. Полузащитник умеющий делать практически все на поле — это как раз про Ротаня.

Предраг Райкович, «Маккаби»

В 2013 и 2015 годах Райкович вместе с Неманьей Максимовичем тянул юношескую и молодежную сборную Сербии до побед на чемпионатах Европы и мира. Предрага тут же нарекли «сербским Касильясом» включив в список самых талантливых вратарей своего поколения. В 2015 и 2016 годах сербом интересовались «Милан» и «Манчестер Юнайтед», но он уже как два года основной вратарь «Маккаби». Довольно мудрое решение, ведь сидеть на скамейке за Де Хеа или Доннарумой пусть и почетно, но совсем недальновидно. Тем более карьера Райковича только начинается, ему всего 21 год, смешной возраст для вратаря.