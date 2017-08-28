Матч «Зенит» — «Утрехт» собрал рекордную телеаудиторию в сезоне-2017/18 для футбола в РФ
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трансляция ответного матча раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и голландским «Утрехтом» 24 августа на «Матч ТВ» собрала рекордную аудиторию телезрителей в России для футбольных игр в сезоне-2017/18, встречу посмотрели 3,78 млн россиян старше 4 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.
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По данным компании Mediascope, доля телесмотрения матча в целевой аудитории «мужчины старше 18 лет» составила 15,1%, а рейтинг трансляции — 4,3%. Встреча «Зенита» и «Утрехта» собрала у экранов 23,1% мужской аудитории в возрасте 18−24, а доля телесмотрения среди мужчин от 25 до 34 лет достигла 17,9%. За 5−6 минут до окончания матча доля в целевой аудитории телеканала была выше 20%, а в мужской аудитории от 18 до 24 лет превышала 30%.
Всего встречу между «Зенитом» и «Утрехтом» посмотрели 3,78 млн россиян старше 4 лет. Среди мужчин старше 18 лет игру увидели 2,63 млн человек.
Наибольший зрительский интерес к игре проявили телезрители во Владивостоке (доля телесмотрения 43,6%), Барнауле (42,8%) и
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