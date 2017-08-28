К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0 в дополнительное время. Как отмечается в пресс-релизе, трансляция игры шла в прямом эфире с 19:52 до 22:33 (мск), за это время «Матч ТВ» показал максимальную долю по целевой аудитории среди всех национальных телеканалов (15,1%).

По данным компании Mediascope, доля телесмотрения матча в целевой аудитории «мужчины старше 18 лет» составила 15,1%, а рейтинг трансляции — 4,3%. Встреча «Зенита» и «Утрехта» собрала у экранов 23,1% мужской аудитории в возрасте 18−24, а доля телесмотрения среди мужчин от 25 до 34 лет достигла 17,9%. За 5−6 минут до окончания матча доля в целевой аудитории телеканала была выше 20%, а в мужской аудитории от 18 до 24 лет превышала 30%.

Всего встречу между «Зенитом» и «Утрехтом» посмотрели 3,78 млн россиян старше 4 лет. Среди мужчин старше 18 лет игру увидели 2,63 млн человек.