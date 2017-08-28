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28 августа 2017, 16:40 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Соперник «Астаны» может усилиться игроком «Рубина»

Защитник казанского «Рубина» Карлос Самбрано может продолжить карьеру в израильском «Маккаби» (Тель-Авив), который является соперником «Астаны» в группе А Лиги Европы, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано попал в сферу интересов «Маккаби» из Тель-Авива. На данный момент основным препятствием для перехода является высокая зарплата перуанца. Но стороны продолжают вести переговоры.

28-летний футболист перешел в «Рубин» летом 2016-го года. На его счету одна результативная передача в 24 матчах во всех турнирах.

«Астана» выступит в группе А Лиги Европы с «Маккаби». На «Астана Арене» матч состоится 19 октября, а 3 ноября пройдет игра в Тель-Авиве.

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