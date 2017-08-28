Соперник «Астаны» может усилиться игроком «Рубина»

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано попал в сферу интересов «Маккаби» из Тель-Авива. На данный момент основным препятствием для перехода является высокая зарплата перуанца. Но стороны продолжают вести переговоры.



28-летний футболист перешел в «Рубин» летом 2016-го года. На его счету одна результативная передача в 24 матчах во всех турнирах.



«Астана» выступит в группе А Лиги Европы с «Маккаби». На «Астана Арене» матч состоится 19 октября, а 3 ноября пройдет игра в Тель-Авиве.