«Вильярреал» перед «Астаной» лишился сразу двух вратарей

В матче чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» вратарь «Вильярреала» Андрес Фернандес разорвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок. Ситуация для испанцев усугубляется тем, что после аналогичной травмы еще не восстановился второй голкипер — Серхио Асенхо. Таким образом, если клуб не укрепит проблемную позицию до закрытия летнего трансферного окна, в матче с «Астаной» место в воротах займет 33-летний Мариано Барбоса, проведший в прошлом сезоне лишь две игры.



Матч «Вильярреал» — «Астана» состоится 14 сентября в Испании.