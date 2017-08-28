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28 августа 2017, 17:04 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Вильярреал» перед «Астаной» лишился сразу двух вратарей

У испанского «Вильярреала», первого соперника «Астаны» в группе Лиги Европы, серьезные кадровые проблемы, сообщает Sports.kz.

В матче чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» вратарь «Вильярреала» Андрес Фернандес разорвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок. Ситуация для испанцев усугубляется тем, что после аналогичной травмы еще не восстановился второй голкипер — Серхио Асенхо. Таким образом, если клуб не укрепит проблемную позицию до закрытия летнего трансферного окна, в матче с «Астаной» место в воротах займет 33-летний Мариано Барбоса, проведший в прошлом сезоне лишь две игры.

Матч «Вильярреал» — «Астана» состоится 14 сентября в Испании.

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