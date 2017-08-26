Вице-президент «Вильярреала» назвал географическую отдаленность «Астаны» катастрофой

Соперниками испанцев по группе «А» станут «Астана», чешская «Славия» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

— Со спортивной точки зрения это приемлемая группа. В прошлом году была примерно такая же, но мы не можем думать, что уже победили — это может плохо закончиться. С точки зрения же географии — это катастрофа. «Астана» очень далеко — больше чем в пяти тысячах километров. «Маккаби» чуть ближе, но ближе всех «Славия». Очень большие расстояния между городами. Нам нужно брать девять очков дома, — сказал Льянеса.