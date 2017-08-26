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26 августа 2017, 13:07 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Вице-президент «Вильярреала» назвал географическую отдаленность «Астаны» катастрофой

Вице-президент испанского «Вильярреала» Хосе Мануэль Льянеса прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

Соперниками испанцев по группе «А» станут «Астана», чешская «Славия» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

— Со спортивной точки зрения это приемлемая группа. В прошлом году была примерно такая же, но мы не можем думать, что уже победили — это может плохо закончиться. С точки зрения же географии — это катастрофа. «Астана» очень далеко — больше чем в пяти тысячах километров. «Маккаби» чуть ближе, но ближе всех «Славия». Очень большие расстояния между городами. Нам нужно брать девять очков дома, — сказал Льянеса.

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