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26 августа 2017, 10:36 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Руководитель «Вильярреала»: «Астана» из дебютанта превратилась в участника групповых стадий еврокубков

По окончании жеребьевки группового этапа Лиги Европы председатель правления «Вильярреала» Фернандо Роиг поделился своим мнением о составе группы А.

— Мы одна из тех команд, которая имеет большой опыт игр в еврокубках. В прошлом сезоне надеялись занять первое место в своей группе, но оказались вторыми, уступив в самом конце. Сейчас? опираясь на свой опыт, понимаем, что нас ждут тяжелые матчи, в том числе с «Астаной». Мы уже встречались с казахстанцами, но «Астана» изменилась за это время, поэтому нашей команде предстоит потрудиться, чтобы достичь положительного результата, — приводит слова Роига официальный сайт казахстанского клуба.

— Помните ли Вы кого-либо из игроков «Астаны»?

— Прошло уже три года, многое изменилось, астанчане за этот период из дебютанта еврокубков превратились в участника групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Думаю, что они однозначно стали сильнее и нам придется проделать большую работу, чтобы достичь положительного результата.

Напомним, что «Астана» играла с «Вильярреалом» в раунде плей-офф Лиги Европы-2014/2015 и проиграла с общим счетом 0:7. В этот раз команды выступят в групповой стадии данного турнира. Также казахстанцам в группе А предстоит сыграть со «Славией» из Праги и «Маккаби» из Тель-Авива.

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