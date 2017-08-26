Руководитель «Вильярреала»: «Астана» из дебютанта превратилась в участника групповых стадий еврокубков

— Мы одна из тех команд, которая имеет большой опыт игр в еврокубках. В прошлом сезоне надеялись занять первое место в своей группе, но оказались вторыми, уступив в самом конце. Сейчас? опираясь на свой опыт, понимаем, что нас ждут тяжелые матчи, в том числе с «Астаной». Мы уже встречались с казахстанцами, но «Астана» изменилась за это время, поэтому нашей команде предстоит потрудиться, чтобы достичь положительного результата, — приводит слова Роига официальный сайт казахстанского клуба.

— Помните ли Вы кого-либо из игроков «Астаны»?

— Прошло уже три года, многое изменилось, астанчане за этот период из дебютанта еврокубков превратились в участника групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Думаю, что они однозначно стали сильнее и нам придется проделать большую работу, чтобы достичь положительного результата.