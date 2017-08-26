Андрей Синицын: В концовке «Црвена Звезда» устроила на поле цирк
В четверг «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» (1:2) и покинул Лигу Европы. Голкипер «быков» в интервью «СЭ» рассказал о причинах неудачи.
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Видимо, что-то случилось...
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— Результат справедлив? «Црвена Звезда» больше заслужила выхода в групповой турнир Лиги Европы?
— Я бы не сказал, что хозяева имели
— Игорь Шалимов назвал итог двухматчевого противостояния катастрофой. Согласны?
— Все очень хотели в четвертый раз подряд попасть в групповой турнир Лиги Европы. Все старались, бились. Но не удалось. Бывает… Нужно сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось.
— В эпизоде с первым голом не рассчитали отскок мяча от газона?
— Гол получился немного курьезным. Но нужно еще раз внимательно посмотреть повтор. Траектория полета была
— Канга, бесспорно, забил потрясающий гол. Но не далековато ли вы вышли из ворот?
— Опять же не могу ответить на ваш вопрос однозначно. «Црвена Звезда» старается играть проникающими передачами, прессингует. Наверное, есть
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— Скорее отвернулась от нас.
— Вы сказали, что в концовке хозяева тянули время. Это сильно раздражало?
— Мне кажется, неприятно было на это все смотреть зрителям. Понятно, что цена ошибки в таких матчах очень высока. Но зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк? Это не красит сербов.
— Но ведь, как вы справедливо заметили, на кону стоял выход в групповой турнир Лиги Европы.
— Считаю, все было в руках судьи. Он мог предотвращать эти ситуации…
— Какие именно?
— Когда люди в наглую откидывали мяч, затягивали время, превращали все в
— «Краснодар» сейчас многие критикуют и даже говорят об игровом кризисе. Так ли это?
— Не знаю. Посмотрим. Давайте отыграем матч с «Динамо», а потом уже выдохнем и сделаем определенные выводы. Пока рано говорить о кризисе.
— Что Шалимов сказал команде сразу после игры?
— Пока не говорили. Не было настроения ни у футболистов, ни у тренерского штаба обсуждать игру. Лучше анализировать все на холодную голову. Впереди встреча с «Динамо». Какой смысл сейчас уже думать о «Црвене Звезде»? Возникнет пауза — обязательно поговорим.
— Вы
— Велика вероятность, что такой разговор состоится… Результат отрицательный, да и качество игры, как вы заметили, не радует. Так что, наверное,
— Сейчас вспоминаете не засчитанный гол Ристича в первом матче?
— Нет смысла пенять на судей.
— Тогда можете называть главную причину, по которой «быки» не прошли сербов?
— Сейчас сложно выделить
— Очень много разговоров ходит вокруг фигуры Федора Смолова. Мол, может и хочет покинуть «Краснодар». Как это все воспринимается в коллективе?
— Не хочется обсуждать то, что происходит внутри команды. Федор с нами, хочет помогать. Пока Смолов в «Краснодаре», думаю, будет выкладываться по максимуму.
— После матча с «Динамо» вас ждет сбор в национальной команде. Российские голкиперы смирились с мыслью, что на чемпионате мира в воротах будет стоять Игорь Акинфеев?
— Моя задача — как можно лучше себя проявить на предстоящем сборе. Игорь Акинфеев — вратарь с колоссальным опытом. Сложно сейчас говорить о том, что он по
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