Андрей Синицын: В концовке «Црвена Звезда» устроила на поле цирк

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— Результат справедлив? «Црвена Звезда» больше заслужила выхода в групповой турнир Лиги Европы?

— Я бы не сказал, что хозяева имели какое-то серьезное преимущество. Просто из-за того, что поле было плохого качества, игра обеих команд упрощалась. «Црвена Звезда» больше привыкла к такому футболу. Считаю, соперник хорошо воспользовался своими немногочисленными моментами. Плюс сербы умело тянули время, на что закрывал глаза судья. Мы могли в концовке их дожать, немного не повезло. Что ж, как сложилось — так сложилось…

— Игорь Шалимов назвал итог двухматчевого противостояния катастрофой. Согласны?

— Все очень хотели в четвертый раз подряд попасть в групповой турнир Лиги Европы. Все старались, бились. Но не удалось. Бывает… Нужно сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось.

— В эпизоде с первым голом не рассчитали отскок мяча от газона?

— Гол получился немного курьезным. Но нужно еще раз внимательно посмотреть повтор. Траектория полета была какая-то неимоверная. Мог ли выручить? Пока не готов сказать. Нужно все еще проанализировать.

— Канга, бесспорно, забил потрясающий гол. Но не далековато ли вы вышли из ворот?

— Опять же не могу ответить на ваш вопрос однозначно. «Црвена Звезда» старается играть проникающими передачами, прессингует. Наверное, есть какие-то вопросы по моей позиции. Но дай Канге пробить с этого места еще 10 раз, не уверен, что он попадет хотя бы один. Бывают просто такие дни, когда у одной команды все залетает.

— По-вашему, удача улыбнулась «Црвене Звезде»?

— Скорее отвернулась от нас.

— Вы сказали, что в концовке хозяева тянули время. Это сильно раздражало?

— Мне кажется, неприятно было на это все смотреть зрителям. Понятно, что цена ошибки в таких матчах очень высока. Но зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк? Это не красит сербов.

— Но ведь, как вы справедливо заметили, на кону стоял выход в групповой турнир Лиги Европы.

— Считаю, все было в руках судьи. Он мог предотвращать эти ситуации…

— Какие именно?

— Когда люди в наглую откидывали мяч, затягивали время, превращали все в какой-то балаган. Арбитр же мог все это пресечь. Было бы меньше пауз, возможно, мы смогли бы спасти игру. Но это опять же рассуждения в сослагательном наклонении.

— «Краснодар» сейчас многие критикуют и даже говорят об игровом кризисе. Так ли это?

— Не знаю. Посмотрим. Давайте отыграем матч с «Динамо», а потом уже выдохнем и сделаем определенные выводы. Пока рано говорить о кризисе.

— Что Шалимов сказал команде сразу после игры?

— Пока не говорили. Не было настроения ни у футболистов, ни у тренерского штаба обсуждать игру. Лучше анализировать все на холодную голову. Впереди встреча с «Динамо». Какой смысл сейчас уже думать о «Црвене Звезде»? Возникнет пауза — обязательно поговорим.

— Вы как-то признались, что примерно раз в год Сергей Галицкий устраивает команде разнос за неудачные матчи. Ждете неприятного разговора с владельцем клуба?

— Велика вероятность, что такой разговор состоится… Результат отрицательный, да и качество игры, как вы заметили, не радует. Так что, наверное, какой-то диалог нас ждет.

— Сейчас вспоминаете не засчитанный гол Ристича в первом матче?

— Нет смысла пенять на судей. Где-то мы в обороне сыграли не очень внимательно. А арбитры, как и игроки, порой совершают ошибки. Не стоит искать причину неудачи «Краснодара» именно в судьях. Они же не тащили «Црвену Звезду» за уши в Лигу Европы.

— Тогда можете называть главную причину, по которой «быки» не прошли сербов?

— Сейчас сложно выделить какой-то один фактор. Надо разбираться.

— Очень много разговоров ходит вокруг фигуры Федора Смолова. Мол, может и хочет покинуть «Краснодар». Как это все воспринимается в коллективе?

— Не хочется обсуждать то, что происходит внутри команды. Федор с нами, хочет помогать. Пока Смолов в «Краснодаре», думаю, будет выкладываться по максимуму.

— После матча с «Динамо» вас ждет сбор в национальной команде. Российские голкиперы смирились с мыслью, что на чемпионате мира в воротах будет стоять Игорь Акинфеев?