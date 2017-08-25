Генеральный менеджер «Маккаби» знает, что «Астана» сильнее «Кайрата»
В соперники по группе Лиги Европы «Астане» попался 23-кратный чемпион Израиля клуб «Маккаби» из
Тель-Авива.
Сейчас команду тренирует сын
Помимо 23 титулов чемпиона страны, в активе «желто-синих» 23 победы в Кубке Израиля.
После же жеребьевки Лиги Европы
— «Вильярреал» — одна из сильнейших команд группового этапа, выступающая в одной из лучших лиг Мира. «Астана» также серьезный соперник, мы уже встречались однажды с командой из Казахстана, поэтому понимаем, что нас ждет долгий перелет в восточную часть Европы. Мы знаем, что «Астана» в раунде
— Вы уже играли против казахстанской команды — «Кайрат». Какие впечатления оставил Казахстан?
— Два года назад я не был в Алматы, но насколько я знаю «Астана» сильнее «Кайрата», поэтому мы постараемся подготовиться к этому матчу, и будем рассчитывать только на положительный результат.
— Какие цели команда ставит перед собой в Лиге Европы?
— Первая наша задача — подготовиться к каждому матчу с огромным вниманием и попытаться пройти дальше. Постараемся набрать как можно больше очков, но, как я уже говорил, нас ждут тяжелые матчи с серьезными соперниками.
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