Генеральный менеджер «Маккаби» знает, что «Астана» сильнее «Кайрата»

Сейчас команду тренирует сын экс-тренера «Барселоны» Йохана Кройфа — Йорди, который в качестве футболиста выступал в ряде европейских клубов, в том числе и «Манчестер Юнайтерд».



Помимо 23 титулов чемпиона страны, в активе «желто-синих» 23 победы в Кубке Израиля.



После же жеребьевки Лиги Европы экс-футболист сборной Израиля, бельгийского «Локерена», а также ряда клубов из Израиля, ныне занимающий пост генерального менеджера «Маккаби» Иов Зив рассказал свои впечатления от посева команд.



— «Вильярреал» — одна из сильнейших команд группового этапа, выступающая в одной из лучших лиг Мира. «Астана» также серьезный соперник, мы уже встречались однажды с командой из Казахстана, поэтому понимаем, что нас ждет долгий перелет в восточную часть Европы. Мы знаем, что «Астана» в раунде плей-офф сумела дома одержать победу над «Селтиком», показав хороший футбол. Что касается еще одной команды нашей группы — «Славии» из Прагы — это также очень хорошая команда. Я бы не сказал, что в нашей группе есть явный фаворит, но все же нам предстоят тяжелые матчи.



— Вы уже играли против казахстанской команды — «Кайрат». Какие впечатления оставил Казахстан?

— Два года назад я не был в Алматы, но насколько я знаю «Астана» сильнее «Кайрата», поэтому мы постараемся подготовиться к этому матчу, и будем рассчитывать только на положительный результат.



— Какие цели команда ставит перед собой в Лиге Европы?

— Первая наша задача — подготовиться к каждому матчу с огромным вниманием и попытаться пройти дальше. Постараемся набрать как можно больше очков, но, как я уже говорил, нас ждут тяжелые матчи с серьезными соперниками.