Наставник «Славии» рассказал о будущих матчах с «Астаной»

— Мы хотели, чтобы к нам в группу попала английская команда, но «Вильярреал» — тоже очень хороший соперник с большими игроками. Что касается «Астаны», то это отличная команда. Мы уже играли в Казахстане, когда я тренировал «Слован Либерец» — против карагандинского «Шахтера». Так что мы знаем, что нас ждет впереди. Мирослав Беранек, который тренировал «Астану», предоставит нам некоторую информацию. А в Израиле у нас играл Пржемысл Коварж, так что «Маккаби» — тоже не неизвестная команда, — сказал Шилгавы.