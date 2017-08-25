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25 августа 2017, 19:57 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Наставник «Славии» рассказал о будущих матчах с «Астаной»

Главный тренер чешской «Славии» Ярослав Шилгавы поделился мнением об «Астане» и других соперниках по группе Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

 — Мы хотели, чтобы к нам в группу попала английская команда, но «Вильярреал» — тоже очень хороший соперник с большими игроками. Что касается «Астаны», то это отличная команда. Мы уже играли в Казахстане, когда я тренировал «Слован Либерец» — против карагандинского «Шахтера». Так что мы знаем, что нас ждет впереди. Мирослав Беранек, который тренировал «Астану», предоставит нам некоторую информацию. А в Израиле у нас играл Пржемысл Коварж, так что «Маккаби» — тоже не неизвестная команда, — сказал Шилгавы.

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