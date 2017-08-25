Хашиг: Вопрос смены тренера не обсуждается, Шалимов продолжит работать дальше

Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей уступал «Црвене Звезде» и не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы.

«Нам не удалось пройти без потерь последний отрезок, в течение которого мы сыграли 10 матчей за 33 дня, и результат вчерашней игры нас, конечно, расстроил. Проигрыш в Белграде и вылет из Лиги Европы, безусловно, болезненный удар для нас. Каждый год мы начинали выступление в Лиге Европы с ранних стадий, и этот сезон не стал исключением. Такое большое количество игр и перелетов не могли не сказаться на физической форме футболистов. Чемпионат России — это очень серьёзный турнир, слабых соперников в нем давно уже нет. И проводя два, а то и три матча в неделю, играть против соперника, находящегося в недельном игровом цикле, нелегко.