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25 августа 2017, 19:51 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Хашиг: Вопрос смены тренера не обсуждается, Шалимов продолжит работать дальше

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал вылет команды из Лиги Европы, а также заявил, что Игорь Шалимов продолжит работать на посту главного тренера «быков».

Генеральный директор Краснодара Владимир <span class=error>Хашиг</span> прокомментировал вылет команды из Лиги Европы а также заявил что Игорь <span class=error>Шалимов</span> продолжит работать на посту главного тренера быков. Увеличить
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Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей уступал «Црвене Звезде» и не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы.

«Нам не удалось пройти без потерь последний отрезок, в течение которого мы сыграли 10 матчей за 33 дня, и результат вчерашней игры нас, конечно, расстроил. Проигрыш в Белграде и вылет из Лиги Европы, безусловно, болезненный удар для нас. Каждый год мы начинали выступление в Лиге Европы с ранних стадий, и этот сезон не стал исключением. Такое большое количество игр и перелетов не могли не сказаться на физической форме футболистов. Чемпионат России — это очень серьёзный турнир, слабых соперников в нем давно уже нет. И проводя два, а то и три матча в неделю, играть против соперника, находящегося в недельном игровом цикле, нелегко.

Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл — смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола. Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание — это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришёл из нашей академии. Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа.

Мы понимаем, что болельщики расстроены исходом вчерашнего матча. Единственное что мы можем пообещать — мы продолжим интенсивно работать, а все, что дальше — это спорт. В нем случаются и поражения, и победы, — заявил гендиректор «Краснодара» в интервью клубной пресс-службе.

24.08.2017 22:00 Зрители 50719 4-й отборочный раунд Rajko Mitic Stadium
Црвена Звезда 2:1 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владан Милоевич Игорь Шалимов
Голы
7′ Неманья Радоньич 49
46′ Гелор Канга 8
6 Андреас Гранквист 82′
Составы
83′ Милан Борян 82
90+3′ Филип Стойкович 30
Абрахам Фримпонг 5
90+3′ Вуядин Савич 90
Славолюб Срнич 55
90+4′ Ричмонд Боаки 14
47′ Гелор Канга 8
41′ Митчелл Дональд (к) 20
51′ Милан Родич 23
Марко Гобелич 77
70′ Неманья Милич 16
Урош Рачич 6
8′ 77′ Неманья Радоньич 49
Александр Пешич 45
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес 52′
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 90′
16 Виктор Классон
7 Вандерсон Масиэл
8 Юрий Газинский
17 Павел Мамаев 59′
33 Маурисио Перейра
10 Федор Смолов 65′
9 Андрей Иван
77 Шарль Каборе 46′ 12′
15 Илья Жигулев
Статистика
7 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
17 Фолы 21
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
Боковой судья Кристиан Гиттельман (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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