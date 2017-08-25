Хашиг: Вопрос смены тренера не обсуждается, Шалимов продолжит работать дальше

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей уступал «Црвене Звезде» и не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы.
«Нам не удалось пройти без потерь последний отрезок, в течение которого мы сыграли 10 матчей за 33 дня, и результат вчерашней игры нас, конечно, расстроил. Проигрыш в Белграде и вылет из Лиги Европы, безусловно, болезненный удар для нас. Каждый год мы начинали выступление в Лиге Европы с ранних стадий, и этот сезон не стал исключением. Такое большое количество игр и перелетов не могли не сказаться на физической форме футболистов. Чемпионат России — это очень серьёзный турнир, слабых соперников в нем давно уже нет. И проводя два, а то и три матча в неделю, играть против соперника, находящегося в недельном игровом цикле, нелегко.
Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл — смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола. Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание — это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришёл из нашей академии. Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа.
Мы понимаем, что болельщики расстроены исходом вчерашнего матча. Единственное что мы можем пообещать — мы продолжим интенсивно работать, а все, что дальше — это спорт. В нем случаются и поражения, и победы, — заявил гендиректор «Краснодара» в интервью клубной пресс-службе.