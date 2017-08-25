Страстные, красные и «Марибор». Подробно о соперниках «Спартака»

ГРУППОВОЙ РАЗБОР

«МАРИБОР»: СТАБИЛЬНЫЙ СОСТАВ, ОТНИМАВШИЙ ОЧКИ У «ЧЕЛСИ»

Ближайший оппонент, как заведено, самый важный, и сколь бы ни был велик соблазн уделить больше времени разбору испанского, а не словенского клуба, смысла в этом немного: с «Севильей», к тому же едва вступившей в сезон, «Спартаку» играть почти через два месяца, а с «Марибором» — всего через две недели. Да и в принципе интереснее и полезнее присмотреться к чему-то малознакомому, чем по двадцатому кругу разбирать тех, кого без конца показывает телевизор.

Тренирует первого оппонента красно-белых бывший игрок сборной Словении Анте Шимунджа. Мы с вами, между прочим, застали его назначение. Помните? Нет? Действительно, факт был не слишком-то примечательный. Четыре года назад «Марибор» встречался в Лиге Европы с «Рубином». Тоже, кстати, дома в первом туре. Проиграл 2:5 (оказав при этом достойное сопротивление) и вскоре распрощался с Анте Чачичем — тем самым, что возглавляет сейчас сборную Хорватии. Заменивший его Шимунджа и руководил словенцами в ответной игре в Казани, завершившейся вничью 1:1. И до сих пор руководит.

«Спартак», да и «Рубин», за эти четыре года почти целиком обновили состав. В «Мариборе» же играют 7 футболистов, выходивших на поле в матчах с казанцами, причем все в основе: вратарь Ханданович-II (Ясмин, а не знаменитый Самир), защитники Милец, Райчевич и Вилер, хавбек Бохар, нападающие Захович (сын великого Златко) и бразилец Таварес, капитан и ударная сила команды. Стабильность в данном случае — залог сыгранности и взаимопонимания, а они иногда дороже мастерства.

В обороне «Марибор» всегда держит четверых. Центральным Райчевичу с Шулером и левому Вилеру уже за 30. Справа вновь располагается Милец (ему скоро 26), вернувшийся недавно в команду после нескольких лет выступлений за «Стандард» и «Роду». В опорной зоне трудятся двое — израильтянин Каба и Врховец, в прошлом сезоне оттеснивший на лавку экс-игрока словенской сборной опытного Мертеля.

На краях — взаимозаменяемые мобильные футболисты..

В нападении Шимунджа изначально склонялся играть двумя форвардами, и применял такую схему в Лиге чемпионов-14/15, когда «Марибор» соперничал с «Челси», «Шальке» и «Спортингом» (отняв, кстати, по очку у каждого и проиграв по всем статьям только в Лондоне — 0:6). Но переход в команду прославленного Новаковича повлек перестройку: ветерана привычно выдвинули на острие, а Таварес стал помогать ему из глубины. Новаковича в «Мариборе» уже нет, а расстановка сохранилась, только впереди теперь сам Таварес или Захович, а за спиной — Ахмеди. Впрочем, «Спартак» словенцы могут и удивить.

«ЛИВЕРПУЛЬ»: ШЕДЕВРАЛЕН В НАПАДЕНИИ, ДЕТСКИЕ ОШИБКИ В ОБОРОНЕ

«Красных» российские любители футбола видят (если, конечно, этого хотят) намного чаще, чем любую нашу команду. По той простой причине, что «Ливерпуль» проводит за сезон больше игр, и почти все их у нас показывают, а команда и особенно ее тренер настолько харизматичны, что если вас не принуждает к просмотру российской премьер-лиги беззаветная к ней любовь, клубные пристрастия или профессия, то вы наверняка предпочтете английскую и прежде всего матчи «Ливерпуля». А стало быть, знаете о нем все.

Для тех же, кто не особо в курсе, можно сообщить, что за лето команда практически не изменилась, и игра у нее осталась прежней — размашистой, порывистой, с шедевральными эпизодами в нападении и детскими ошибками в обороне. На последние «Спартаку» вряд ли можно рассчитывать: в еврокубках, куда «Ливерпуль» возвращается после годичного перерыва (как в прошлом сезоне «МЮ»), он обычно очень мотивирован, старателен и настойчив, благодаря чему, в частности, в позапрошлом сезоне устранил с дороги «Боруссию» и дошел до финала Лиги Европы. За поражение в котором (от «Севильи») наверняка постарается отыграться уже 13 сентября.

Из значимых потерь в составе — лишь уход Лукаса Лейвы в «Лацио». Из-за травм пропустили старт чемпионата и отборочный раунд с «Хоффенхаймом» Клайн, Коутинью, Старридж и Лаллана, но в Москву точно не приедет только последний: он будет в лазарете до ноября. Старридж уже вернулся в строй, вот-вот подтянутся и другие, однако Клайну надо бы еще отвоевать место в основе у юного Арнольда, очень недурно выступающего на правом краю обороны. Да и Коутинью, левому полузащитнику, железобетонная прежде квота в стартовом составе отнюдь не гарантирована, ведь на его позиции теперь блистает Мане, а на противоположном фланге — только что приобретенный Салах. Завидный, в общем, выбор у Клоппа.

«СЕВИЛЬЯ»: ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА

Испанцев, в отличие от англичан, в России теперь почти не видно, и «Севилья», перейдя в еврокубках на уровень выше, автоматом ушла на задворки внимания, поскольку в Лиге Европы была звездой, а в Лиге чемпионов мало кому интересна. Этакий первый парень на деревне, растворившийся в городе.

Что-либо определенное сказать о нынешней «Севилье» невозможно: команда радикально изменилась за лето, потеряв больше половины основного состава. Причем ушли ключевые фигуры — Рами, Насри, Витоло, Иборра, Вьетто, Мариану, возвратившийся в «Интер» после полугодичной аренды Йоветич. В этом же ряду и новобранец «Зенита» Краневиттер.

Пополнение тоже солидное (Нолито, Банега, Кьер, Муриэл), но ему необходимо время, чтобы сыграться со старожилами и друг с другом, а заодно понять требования тренера, также нового. По трем проведенным матчам с турецким «Башакшехиром» в плей-офф и «Эспаньолом» в стартовом туре чемпионата можно сказать лишь, что до этого еще далеко.

Ну да «Спартаку» предстоит сыграть с «Севильей» только в конце октября. Тогда к ней и вернемся.