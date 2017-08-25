Страстные, красные и «Марибор». Подробно о соперниках «Спартака»
Обозреватель «СЭ» Евгений ЗЫРЯНКИН подробно рассказывает о командах, с которыми «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов.
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ГРУППОВОЙ РАЗБОР
«МАРИБОР»: СТАБИЛЬНЫЙ СОСТАВ, ОТНИМАВШИЙ ОЧКИ У «ЧЕЛСИ»
Ближайший оппонент, как заведено, самый важный, и сколь бы ни был велик соблазн уделить больше времени разбору испанского, а не словенского клуба, смысла в этом немного: с «Севильей», к тому же едва вступившей в сезон, «Спартаку» играть почти через два месяца, а с «Марибором» — всего через две недели. Да и в принципе интереснее и полезнее присмотреться к
Тренирует первого оппонента
«Спартак», да и «Рубин», за эти четыре года почти целиком обновили состав. В «Мариборе» же играют 7 футболистов, выходивших на поле в матчах с казанцами, причем все в основе: вратарь
В обороне «Марибор» всегда держит четверых. Центральным Райчевичу с Шулером и левому Вилеру уже за 30. Справа вновь располагается Милец (ему скоро 26), вернувшийся недавно в команду после нескольких лет выступлений за «Стандард» и «Роду». В опорной зоне трудятся двое — израильтянин Каба и Врховец, в прошлом сезоне оттеснивший на лавку
На краях — взаимозаменяемые мобильные футболисты..
В нападении Шимунджа изначально склонялся играть двумя форвардами, и применял такую схему в Лиге чемпионов-14/15, когда «Марибор» соперничал с «Челси», «Шальке» и «Спортингом» (отняв, кстати, по очку у каждого и проиграв по всем статьям только в Лондоне — 0:6). Но переход в команду прославленного Новаковича повлек перестройку: ветерана привычно выдвинули на острие, а Таварес стал помогать ему из глубины. Новаковича в «Мариборе» уже нет, а расстановка сохранилась, только впереди теперь сам Таварес или Захович, а за спиной — Ахмеди. Впрочем, «Спартак» словенцы могут и удивить.
«ЛИВЕРПУЛЬ»: ШЕДЕВРАЛЕН В НАПАДЕНИИ, ДЕТСКИЕ ОШИБКИ В ОБОРОНЕ
«Красных» российские любители футбола видят (если, конечно, этого хотят) намного чаще, чем любую нашу команду. По той простой причине, что «Ливерпуль» проводит за сезон больше игр, и почти все их у нас показывают, а команда и особенно ее тренер настолько харизматичны, что если вас не принуждает к просмотру российской
Для тех же, кто не особо в курсе, можно сообщить, что за лето команда практически не изменилась, и игра у нее осталась прежней — размашистой, порывистой, с шедевральными эпизодами в нападении и детскими ошибками в обороне. На последние «Спартаку» вряд ли можно рассчитывать: в еврокубках, куда «Ливерпуль» возвращается после годичного перерыва (как в прошлом сезоне «МЮ»), он обычно очень мотивирован, старателен и настойчив, благодаря чему, в частности, в позапрошлом сезоне устранил с дороги «Боруссию» и дошел до финала Лиги Европы. За поражение в котором (от «Севильи») наверняка постарается отыграться уже 13 сентября.
Из значимых потерь в составе — лишь уход Лукаса Лейвы в «Лацио».
«СЕВИЛЬЯ»: ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА
Испанцев, в отличие от англичан, в России теперь почти не видно, и «Севилья», перейдя в еврокубках на уровень выше, автоматом ушла на задворки внимания, поскольку в Лиге Европы была звездой, а в Лиге чемпионов мало кому интересна. Этакий первый парень на деревне, растворившийся в городе.
Пополнение тоже солидное (Нолито, Банега, Кьер, Муриэл), но ему необходимо время, чтобы сыграться со старожилами и друг с другом, а заодно понять требования тренера, также нового. По трем проведенным матчам с турецким «Башакшехиром» в
Ну да «Спартаку» предстоит сыграть с «Севильей» только в конце октября. Тогда к ней и вернемся.
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