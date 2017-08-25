Представление соперников «Локомотива» в групповом турнире футбольной Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Копенгаген» является 12-кратным чемпионом Дании, хотя первый титул команда выиграла лишь 25 лет назад — в год своего основания путем объединения двух столичных клубов. «Копенгаген» выиграл два последних чемпионата страны, а год назад представлял Данию в групповой стадии Лиги чемпионов.

Должен был чемпион Дании играть в главном еврокубке и на сей раз, однако в квалификации потерпел неожиданное поражение от азербайджанского «Карабаха». Пройдя словацкую «Жилину» и македонский «Вардар», «Копенгаген» оступился во встрече с командой из страны, которая ранее в основном турнире Лиги чемпионов представлена не была. Гостевое поражение от «Карабаха» со счетом 0:1 катастрофой не казалось, однако на своем поле «Копенгаген» победил лишь 2:1 и за счет гола, пропущенного дома, отправился в Лигу Европы.

Год назад «Копенгагену» удалось выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где датчане уступили будущем финалисту «Аяксу» из Нидерландов. В групповом турнире Кубка УЕФА и Лиги чемпионов «Копенгаген» ранее играл в 2006 и 2010 годах, причем семь лет назад сумел пробиться в плей-офф, опередив казанский «Рубин».

10 лет назад «Копенгаген» встречался в группе розыгрыша Кубка УЕФА с «Локомотивом», победив московский клуб в гостях — 1:0. Обе команды при этом не сумели попасть в тройку и выйти из группы.

Сантандер и Павлович

В составе «Копенгагена» выступают несколько шведских легионеров, в том числе участник ЧЕ-2016 защитник Эрик Юханссон. Капитаном команды является 32-летний защитник Вильям Квист, который сыграл около 70 матчей за сборную Дании, а лучшим бомбардиром — парагваец Федерико Сантандер. Его напарник Андреас Корнелиус летом команду покинул, перейдя в итальянскую «Аталанту», а пару Сантандеру составляет серб Андрия Павлович.

Возглавляет команду 49-летний норвежский специалист Столе Сульбаккен, который работает в «Копенгагене» с 2006 года — с перерывом на командировки в немецкий «Кельн» и английский «Вулверхэмптон».

«Копенгаген» неудачно стартовал в чемпионате Дании, после шести туров занимая лишь шестое место. Хотя последний матч «Копенгаген» выиграл — со счетом 3:2 у «Сендерийске».

Домашние матчи клуб проводит на главной арене страны — стадионе «Паркен», где также выступает национальная команда Дании.

«Шериф» с итальянским тренером

Молдавский «Шериф» основан лишь 20 лет назад, однако эта команда из Тирасполя успела 15 раз выиграть чемпионат страны и трижды выйти в групповую стадию Лиги Европы. Хотя пробиться в основной турнир Лиги чемпионов «Шерифу» так и не удалось. Нынешний сезон команда вновь начинала в главном еврокубке, однако споткнулась на азербайджанском «Карабахе», который в следующей стадии победил «Копенгаген».

В плей-офф Лиги Европы «Шериф» получил непростого соперника — чемпиона Польши «Легию», которую удалось пройти благодаря мячу, забитому в Варшаве Сирилем Байяла из Буркина-Фасо (1:1, 0:0).

Состав «Шерифа» традиционно переполнен легионерами с разных континентов, за сборную Молдавии выступают защитники Виталий Бордиян и Вячеслав Посмак, а также полузащитник Петру Раку. Летом команду покинул лучший бомбардир чемпионата Молдавии бразилец Рикардиньо, который перебрался в сербскую «Црвену Звезду», а роль бомбардира перешла к черногорцу Стефану Мугоше. Возглавляет команду итальянский специалист Роберт Бордин, капитан — боснийский защитник Матео Сушич, лидер полузащиты — результативный хорват Йосип Брезовец.

Нынешний сезон в Молдавии является переходным на систему «весна-осень», после семи туров «Шериф» занимает второе место, на очко отставая от «Милсами». Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Шериф» в Тирасполе, который вмещает 12,5 тысяч зрителей.

В 2006 году «Шериф» Леонида Кучука был остановлен на пути в групповой турнир Лиги чемпионов московским «Спартаком» (1:1, 0:0), который победил благодаря мячу на поле соперника. В 2013 году «Шериф» дважды сыграл вничью с «Анжи» в групповом турнире Лиги Европы (1:1, 0:0).

Кубковый «Злин»

«Злин» пробился в групповой раунд Лиги Европы как обладатель Кубка Чехии, который стал лишь вторым титулом в истории клуба, в 1970 году завоевавшего Кубок Чехословакии. «Злин» лишь два года назад вернулся в высший дивизион чемпионата Чехии, и прошлогоднее шестое место стало лучшим результатом в современной истории клуба.

Последние успехи команды из Злина, которая носит официальное название «Фастав», связаны с работой главного тренера Богумила Паника. 60-летний специалист ранее работал в нескольких командах, в том числе и польских, однако серьезных успехов не добивался.

«Злин» впервые выступит в еврокубковом турнире, хотя на счету команды несколько матчей в розыгрыше Кубка Интертото в 2004 и 2005 годах. 13 лет назад «Злин» встречался с испанским «Атлетико» из Мадрида, уступив лишь по количеству мячей в гостях (2:4, 2:0). Победа на «Висенте Кальдерон» со счетом 2:0 остается одной из самых ярких страниц в истории «Злина», как и майский триумф над «Опавой» в финале Кубка Чехии. Тогда в Оломоуце «Злин» победил 1:0 благодаря мячу полузащитника Роберта Бартоломеу.

Самым известным игроком «Злина» является 31-летний полузащитник Петр Йирачек, который несколько лет выступал в Германии, приняв участие в чемпионате Европы 2012 года, где забил по голу в ворота команд Греции и Польши. В сборной Чехии футболистов «Злина» нет, а среди легионеров можно выделить сенегальского форварда Даме Дьопа, который несколько лет выступал в Армении.

В нынешнем чемпионате Чехии сыграно четыре тура. «Злин» одержал две победы при двух поражениях и занимает седьмое место. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Летна», который вмещает 6500 зрителей.