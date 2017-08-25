«Вильярреал» считает, что «Астана» стала сильнее за последние три года
Вновь жребий свел «Астану» и испанский «Вильярреал». В 2014 году столичные футболисты в качестве темной лошадки в Лиге Европы уступили испанцам, и вот три года спустя команды вновь встретятся, но уже на уровне группы Лиги Европы.
«Желтая подводная лодка», как называют клуб из города Ассунсьон болельщики, являются опытным еврокубковым бойцом, трижды пробиваясь в полуфинал Лиги Европы, а также в сезоне 2005/2006 года вышли в финал Лиги Чемпионов. На внутренней арене в Испании тяжело вклиниться в борьбу двух грандов «Реала» и «Барселоны», но, тем не менее, в сезоне 2007/2008 «Вильярреал» сумел завоевать серебряные медали чемпионата.
По окончанию жеребьевки группового этапа Лиги Европы Председатель правления «Вильярреала» Фернандо Роиг поделился своим мнением о составе группы А.
— Мы одна из тех команд, которые имеют большой опыт игр в еврокубках. В прошлом сезоне мы надеялись занять первое место в своей группе, но оказались вторыми, уступив в самом конце. Сейчас опираясь на свой опыт, мы понимаем, что нас ждут тяжелые матчи, в том числе и с «Астаной». Мы уже встречались с казахстанцами, но «Астана» изменилась за это время, поэтому команде предстоитс потрудиться, чтобы достичь положительного результата..
— Помните ли вы
— Прошло уже три года, многое изменилось, астанчане за этот период из дебютанта еврокубков превратились в участника групповых стадий Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Думаю, что они однозначно стали сильнее и нам придется проделать большую работу, чтобы достичь положительного результата.
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